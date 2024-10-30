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Марьян Ощановский
Экономическая активность Владимира Путина в последнее время носит публичный характер и предназначена для внешнего пользования.
Саммит БРИКС провалился. Фото из открытых источников
По словам политолога Константина Матвиенко, именно в этом контексте следует рассматривать прошедший в Казани саммит БРИКС.
По словам эксперта, идея Путина о создании новой валюты была мертворожденной с самого начала, а потому никогда не будет реализована.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.
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