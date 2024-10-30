Одиночество Путина: почему Китай и Индия не поддерживают РФ

Экономическая активность Владимира Путина в последнее время носит публичный характер и предназначена для внешнего пользования.

Саммит БРИКС провалился. Фото из открытых источников

По словам политолога Константина Матвиенко, именно в этом контексте следует рассматривать прошедший в Казани саммит БРИКС.

"Для России саммит БРИКС стал провальным. На нем российский диктатор планировал создать новую расчетную систему или вообще новую фиатную валюту. Однако его намерениям не суждено было сбыться. Давайте посмотрим с какими странами торгуют ключевые члены БРИКС. Их главные торговые партнеры – это, прежде всего, США и ЕС. Индии, Китаю, Бразилии и другим странам БРИКС нужны доллары и евро. Им точно не нужна новая фиатная валюта, из которой невозможно создать золотовалютные резервы. Из 100% резервов центральных банков всех стран мира на юань приходится всего 1,8%. В таких условиях, о какой фиатной валюте для стран БРИКС вообще можно говорить?!" – подчеркнул политолог.

По словам эксперта, идея Путина о создании новой валюты была мертворожденной с самого начала, а потому никогда не будет реализована.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики пытаются продвинуться двумя путями в сторону города Курахово в Донецкой области. Офицер ВСУ с позывным "Алекс" рассказал, что 29 октября одним из самых горячих участков на фронте были бои на Кураховском направлении. По его словам, россияне теряют огромное количество техники и десантников. "И все это ради 100-200 метров дороги. При этом не всегда добиваются результата", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что на запад России отправили около 10 тысяч северокорейских солдат, которые в ближайшие недели могут присоединиться к российской армии недалеко от границы Украины. Генерал-майор американской армии сообщил, что несколько тысяч северокорейских солдат переместились поближе к границе с Украиной в направлении Курской области. "Мы остаемся обеспокоенными тем, что Россия хочет использовать северокорейских солдат в бою или для поддержки боевых действий против украинской армии. Продолжаем внимательно следить за ситуацией, консультируясь с нашими украинскими партнерами и другими союзниками", — заявил Пэт Райдер.