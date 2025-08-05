Одно решение Трампа может все изменить: что может привести к перевороту в России

В случае если против покупателей российской нефти действительно начнут действовать новые санкции, а первые признаки этого уже наблюдаются в отношении Индии, Россия рискует потерять существенную часть валютных поступлений.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Это, в свою очередь, может спровоцировать масштабные отрицательные экономические явления в самой РФ. В частности, вероятный стремительный рост бюджетного дефицита, а также постепенное обесценивание рубля. Такое предположение высказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в комментарии для "Главреда".

В результате Россия может оказаться в ситуации, когда станет неспособной покрывать бюджетные и социальные расходы. Это в свою очередь способно вызвать социальные протесты на местах, а также недовольство элитных групп — в частности, олигархов, которые до этого получали доходы из энергетического сектора. Их доходы уже существенно уменьшились, а многие из них находятся под персональными санкциями со стороны Запада", — заявил Новак.

Эксперт отметил, что такая ситуация вполне может привести к сценарию, который в российской истории уже случался — к смене власти из-за внутреннего переворота.

"Такой переворот может иметь разную форму. Однако самое критическое обострение экономической ситуации неоднократно становилось катализатором подобных процессов в России. Скорее всего, на этот раз ситуация пойдет по тому же пути — возможно, еще в этом году, но более вероятно, что в следующем", — подытожил Новак.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Трампа есть только два сценария по Украине. Уступки со стороны Соединенных Штатов Америки перед агрессивной политикой Российской Федерации могут значительно ускорить вероятность начала третьей мировой войны.

Военный эксперт отметил, что события развиваются по второму сценарию эскалации. По его мнению, на это указывают такие факторы, как заявление России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, а также недавнее заявление Дональда Трампа о перемещении военных кораблей. Помимо этого, Пехньо обратил внимание на слова министра финансов США, заявившего, что Китай не намерен отказываться от импорта российских энергоносителей. Это в свою очередь означает, что КНР будет платить 100% пошлин — что также, по словам эксперта, является признаком роста напряженности.

