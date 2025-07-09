Одновременное нападение Путина и Си Цзиньпина: что говорят в Европе

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Недилько Ксения
Глава НАТО Марк Рютте предупредил, что альянс рассматривает как реалистичный сценарий одновременного нападения Китая на Тайвань и России на Литву. По его словам, Москва могла бы воспользоваться конфликтом в Азии, чтобы отвлечь Запад и ударить по восточному флангу НАТО. В случае атаки на Литву вступит в силу статья 5 Североатлантического договора — тогда Германия окажется в самом эпицентре событий.
Путин и Си Цзиньпин
По его словам, лучшее, что может сделать ЕС для защиты Тайваня, это "максимально разгрузить силы США в Европе".
При этом бывшая сотрудница штаба НАТО Стефани Бабст не исключает, что США при администрации Трампа в принципе не будут вмешиваться в конфликт между Китаем и Тайванем.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что Си Цзиньпин и Владимир Путин войдут в масштабный международный конфликт – Китай попытается захватить Тайвань, а Россия в это время нападет на страны НАТО. Таким образом, считает Рютте, они откроют два фронта, чтобы перегрузить североатлантический альянс. По факту это может означать начало Третьей мировой войны, но никто громкими словами не бросается.