Одновременное нападение Путина и Си Цзиньпина: что говорят в Европе

Глава НАТО Марк Рютте предупредил, что альянс рассматривает как реалистичный сценарий одновременного нападения Китая на Тайвань и России на Литву. По его словам, Москва могла бы воспользоваться конфликтом в Азии, чтобы отвлечь Запад и ударить по восточному флангу НАТО. В случае атаки на Литву вступит в силу статья 5 Североатлантического договора — тогда Германия окажется в самом эпицентре событий.

Путин и Си Цзиньпин

"В такой ситуации оборона начинается немедленно. Планы уже разработаны, но не обнародуются. США также поддержат нас, невзирая на Трампа. Именно для этого у них есть военные базы [в Европе]", — сказал в разговоре с BILD военный эксперт Нико Ланге.

По его словам, лучшее, что может сделать ЕС для защиты Тайваня, это "максимально разгрузить силы США в Европе".

При этом бывшая сотрудница штаба НАТО Стефани Бабст не исключает, что США при администрации Трампа в принципе не будут вмешиваться в конфликт между Китаем и Тайванем.

"Трамп может внезапно предложить соглашение Си Цзиньпину. Он пытался сделать то же самое и с Путиным. Кроме того, Китай мог бы дестабилизировать Тайвань кибератаками без военной агрессии, спровоцировав хаос. Мы должны говорить об этом на недавнем саммите НАТО, но Рютте сделал все возможное, чтобы представить саммит в качестве простой победы Трампа", — отметила Бабст в интервью BILD.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опасается, что Си Цзиньпин и Владимир Путин войдут в масштабный международный конфликт – Китай попытается захватить Тайвань, а Россия в это время нападет на страны НАТО. Таким образом, считает Рютте, они откроют два фронта, чтобы перегрузить североатлантический альянс. По факту это может означать начало Третьей мировой войны, но никто громкими словами не бросается.