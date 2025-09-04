Охранники Путина и Ким Чен Ина чуть не подрались в Китае (ФОТО)

В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ином в Пекине (Китай) журналисты стали свидетелями довольно курьезного инцидента. Перед началом переговоров в резиденции "Дяоюйтай" российские и северокорейские сотрудники спецслужб неожиданно повздорили из-за… кондиционера.

Путин и Ким Чен Ын (фото из открытых источников)

Об этом сообщают РосСМИ. Возникла своеобразная "битва за пульт": оба охранника поочередно пытались перехватить управление кондиционером, отнимая пальцы друг друга из кнопок.

По словам очевидцев, один из корейских телохранителей самовольно начал регулировать температуру в помещении, установив 23°C. Российскому коллеге такой климат не понравился — он настаивал на 20°C.

"Противостояние" длилось несколько минут и выглядело скорее как сцена из комедии, чем деловая встреча. В конце концов "победил" россиянин, установивший желаемую температуру. Корейский телохранитель, по словам очевидцев, выглядел недовольным.

В настоящее время кортеж Путина и Ким Чен Ина уже подъезжал к резиденции. Журналистов в машину не пустили, но несколько репортеров и фотографов смогли зафиксировать событие.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Ким Чен Ын дал Путину одно обещание в Китае. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о готовности и дальше поддерживать Россию в войне против Украины, назвав это "братской обязанностью". Его заявление прозвучало во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае, что может свидетельствовать об углублении военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын поблагодарил Путина за похвалу в адрес солдат участвовавших в боевых действиях на стороне России КНДР и намекнул на готовность предоставить дополнительные силы или ресурсы.

Российский диктатор поблагодарил Ким Чен Ина за "мужество" северокорейских солдат, воюющих в составе российских сил. Глава Кремля заявил, что тысячи военных из Северной Кореи участвовали в боях за российские территории, в том числе во время наступления Украины в Курской области.

