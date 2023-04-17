Оккупация Украины – приоритет: Путин провел встречу с Шойгу

Президент России Владимир Путин в очередной раз высказался о войне против Украины. Глава Кремля назвал ее "очевидным приоритетом" для российских захватчиков. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на официальный сайт Кремля.

Путин и Шойгу. Фото из открытых источников

Российский диктатор вызвал в Кремль министра обороны РФ Сергея Шойгу. Путин цинично назвал Украину "приоритетом" для российских войск.

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"Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил, и прежде всего это касается украинского направления и всего, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях", — рассказал российский президент.

При этом Владимир Путин и Сергей Шойгу также обсудили так называемые "внезапные проверки" на Тихоокеанском флоте. Глава Кремля не исключил, что флот могут использовать в "конфликтах".

"Силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. Поэтому прошу вас тоже иметь это в виду", — заявил Владимир Путин.

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Также издание "Комментарии" сообщало — во время проверки Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК), китайский лидер Си Цзиньпин, где он проводил, в частности, проверку Военно-Морских сил, сделал акцент на углублении обучения и подготовке к реальной войне. Тем временем российское военное командование приняло решение поднять по тревоге весь Тихоокеанский флот и начать масштабные маневры. По мнению аналитиков американского Института изучения войны (ISW), таким способом Кремль пытается изобразить Россию как равноправного военного партнера Китая в преддверии визита в Москву министра обороны КНР Ли Шанфу. Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии", в том числе, спрогнозировав, чего в обозримом будущем ожидать от Пекина в ракурсе российско-украинской войны.



