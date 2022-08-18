Оккупанты готовятся к массированному наступлению ВСУ: аудиоперехват ГУР

Украинская разведка опубликовала аудиозапись разговора российского военного с матерью о контрнаступлении ВСУ. Как передает портал "Комментарии", аудиозапись обнародовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Захватчик рассказал, что среди военных активно распространяются слухи о том, что украинские военные готовятся пойти в массированное наступление 24 августа, когда в Украине будет отмечаться День Независимости. Российские военные в ужасе от того, что украинцы, получив от Запада современное вооружение в необходимом количестве, могут устроить показательную "казнь". Оккупанта также жалуется матери, что командир не щадит своих подчиненных, хоть и людей катастрофически не хватает.

Со слов оккупанта, украинская армия хочет именно 24 августа устроить массированное наступление, пойти большими силами на россиян.

Военный РФ обреченно говорит, что может так быть, что придется навсегда остаться в Украине, потому что спасти свою жизнь будет нереально.

В разговоре мать пытается утешить сына, заявляя, что это все слухи и на самом деле украинская армия небольшая и у нее нет больших сил, чтобы пойти в контрнаступление. На это сын отвечает, что разведка утверждает обратное, поэтому россияне готовятся к худшему.

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