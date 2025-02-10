Оккупанты получили продукты со взрывчаткой: что известно

Российские военные на фронте получили продукты со взрывчаткой – оккупантам передали "взрывной" шоколад.

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Пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило, что партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне спецоперации. Информацию сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Партия шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой... Контроль качества продуктов выходит на новый уровень”, — пишет издание.

По мнению Гусева, эта ситуация показала, как важно следить за тем, что попадает к российским солдатам на передовую. По его словам, "взрывной" шоколад оккупанты якобы получили от ВСУ. Он убежден, что ВСУ используют не только дроны и другие военные технологии, но пытаются действовать даже через продукты.

Отмечается, что чиновник не уточнил, когда и где это произошло, и какого происхождения был шоколад.

Напомним, что по сети Интернет распространялась информация, как писал портал "Комментарии", о якобы отключении Старлинков на фронте и они частично не работают. Отмечается, что такое указание дал президент США Дональд Трамп. О ситуации со Старлинками рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, позывной Сергей Флеш.

По словам специалиста, по военным группам также рассылают какое-то письмо от "главного управления связи" об отключении Старлинков. Также по военным группам пересылают аудиофайл с таким же содержанием.

“Я прошу военных коллег реагировать только на информацию, пришедшую по официальным каналам ВСУ. Как Вы видите, наш противник мгновенно использует ситуацию для сеяния паники”, — подытожил Сергей Бескрестнов.



