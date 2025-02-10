logo

BTC/USD

97292.78

ETH/USD

2672.93

LTC/USD

119.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Оккупанты получили продукты со взрывчаткой: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты получили продукты со взрывчаткой: что известно

Российская сторона обвинила Украину в передаче шоколада со взрывчаткой

сегодня, 19:16
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские военные на фронте получили продукты со взрывчаткой – оккупантам передали "взрывной" шоколад.

Оккупанты получили продукты со взрывчаткой: что известно

Иллюстративное фото

Пропагандистское издание "РИА Новости" сообщило, что партию шоколада со взрывчаткой обнаружили в зоне спецоперации. Информацию сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

"Партия шоколада. Но не с орешками или изюмом, а со взрывчаткой... Контроль качества продуктов выходит на новый уровень”, — пишет издание.

По мнению Гусева, эта ситуация показала, как важно следить за тем, что попадает к российским солдатам на передовую. По его словам, "взрывной" шоколад оккупанты якобы получили от ВСУ. Он убежден, что ВСУ используют не только дроны и другие военные технологии, но пытаются действовать даже через продукты.

Отмечается, что чиновник не уточнил, когда и где это произошло, и какого происхождения был шоколад.

Напомним, что по сети Интернет распространялась информация, как писал портал "Комментарии", о якобы отключении Старлинков на фронте и они частично не работают. Отмечается, что такое указание дал президент США Дональд Трамп. О ситуации со Старлинками рассказал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов, позывной Сергей Флеш.

По словам специалиста, по военным группам также рассылают какое-то письмо от "главного управления связи" об отключении Старлинков. Также по военным группам пересылают аудиофайл с таким же содержанием.

“Я прошу военных коллег реагировать только на информацию, пришедшую по официальным каналам ВСУ. Как Вы видите, наш противник мгновенно использует ситуацию для сеяния паники”, — подытожил Сергей Бескрестнов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/rian_ru/280294
Теги:

Новости

Все новости