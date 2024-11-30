Оккупанты пытаются угнаться за ВСУ: какая служба может появиться в армии РФ

Российские военные рассматривают возможность создания отдельной службы беспилотных систем. Таким образом Минобороны страны-агрессора пытается догнать созданные в феврале 2024 года украинские Силы беспилотных систем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Беспилотник. Фото: из открытых источников

В ходе визита в Казахстан 28 ноября российский диктатор Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Минобороны и Генштаб РФ рассматривает возможность создания новой службы беспилотных систем в составе Вооруженных сил РФ и подчеркнул, что беспилотники являются одним из важнейших факторов ведения боевых действий.

Связанный с Воздушно-десантными войсками РФ военный блогер пояснил, что российские подразделения беспилотников в настоящее время неофициально действуют в составе других российских воинских частей и одновременно выполняют свои официальные задачи, такие как проведение штурмовых операций либо выполнение медицинских и саперных функций.

Путин также похвалил министра обороны России Андрея Белоусова, назвал его главным в создании службы беспилотных систем и назвал его "современным министром обороны".

Недавно Белоусов столкнулся с существенной негативной реакцией со стороны российского ультранационалистического сообщества военных блогеров за неспособность адекватно отреагировать на большое количество погибших российских операторов БпЛА и специалистов по проведению штурмовых операций в Украине. В ISW убеждены, что упоминание Путина о причастности Белоусова может быть попыткой восстановить его имидж среди российских ультранационалистов и военнослужащих.

Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что создание новой службы может занять у Белоусова от шести месяцев до года, ведь это потребует нескольких реформ и расширения образовательных программ, регистрации новых военных специальностей и интеграции волонтерских проектов в бюрократическую систему Минобороны России.

В частности, в августе 2024 года Белоусов создал Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" на базе неустановленной беспилотной авиационной части.

Центр "Рубикон", похоже, является инициативой Минобороны России по созданию образовательной базы и разработке беспилотников, необходимых для создания новой службы беспилотных систем.

При этом, как отмечают в ISW, попытки российских военных реорганизовать неформальные отряды беспилотников в централизованные, специализированные военные подразделения, уже приводят к существенной дисфункции в российской армии.

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