Российские СМИ сообщают об ударе по военному объекту в Белгороде. Подходящая информация распространяется местными тг-каналами. По данным СМИ удар нанесли ВСУ, сообщает портал “Комментарии”.

Иллюстративное фото

Отмечается, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садовая. По неподтвержденным данным, во время удара пострадали несколько солдат срочной службы.

Ракета ударила в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоят несколько военных Уралов. Также военная техника видна на спутниковых снимках территории этой площадки. Белгородские медиа сначала опубликовали фото с "прилетом", на котором была видна военная техника, затем обрезали его так, чтобы не было видно военных грузовиков, а впоследствии удалили фотографии со своих лент”, — сообщают СМИ.

Отмечается, что это был целенаправленный удар по военному объекту, а не хаотический ракетный обстрел Белгорода также указывает на то, что несколько прилетов пришлись рядом с площадкой — например, на пересечении улиц Садова и Шершнева, где находится военный объект.













Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытаются оправдать собственные преступления, обвиняя украинских военных. По данным Центра, информация о том, что украинские военные прикрывают свою технику гражданским населением курской области. Это распространяют русские СМИ. "Правда: российские и белорусские пропагандистские ресурсы скоординированно распространяют ложную информацию, утверждая, что ВСУ якобы используют тактику живого щита", — говорится в сообщении Центра.