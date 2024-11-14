logo

BTC/USD

88474.54

ETH/USD

3123.10

LTC/USD

79.69

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Оккупанты в панике: РосСМИ об ударе по военному объекту в Белгороде (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты в панике: РосСМИ об ударе по военному объекту в Белгороде (ФОТО)

Что известно о последствиях обстрелов по Белгороду

сегодня, 16:06 comments1149
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские СМИ сообщают об ударе по военному объекту в Белгороде. Подходящая информация распространяется местными тг-каналами. По данным СМИ удар нанесли ВСУ, сообщает портал “Комментарии”.

Оккупанты в панике: РосСМИ об ударе по военному объекту в Белгороде (ФОТО)

Иллюстративное фото

Отмечается, что ВСУ якобы нанесли ракетный удар по одной из площадок с военной техникой, расположенной на улице Садовая. По неподтвержденным данным, во время удара пострадали несколько солдат срочной службы.

Ракета ударила в крышу одного из зданий на территории площадки, где стоят несколько военных Уралов. Также военная техника видна на спутниковых снимках территории этой площадки. Белгородские медиа сначала опубликовали фото с "прилетом", на котором была видна военная техника, затем обрезали его так, чтобы не было видно военных грузовиков, а впоследствии удалили фотографии со своих лент”, — сообщают СМИ.

Отмечается, что это был целенаправленный удар по военному объекту, а не хаотический ракетный обстрел Белгорода также указывает на то, что несколько прилетов пришлись рядом с площадкой — например, на пересечении улиц Садова и Шершнева, где находится военный объект.

Оккупанты в панике: РосСМИ об ударе по военному объекту в Белгороде (ФОТО) - фото 2
Оккупанты в панике: РосСМИ об ударе по военному объекту в Белгороде (ФОТО) - фото 3



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне пытаются оправдать собственные преступления, обвиняя украинских военных. По данным Центра, информация о том, что украинские военные прикрывают свою технику гражданским населением курской области. Это распространяют русские СМИ. "Правда: российские и белорусские пропагандистские ресурсы скоординированно распространяют ложную информацию, утверждая, что ВСУ якобы используют тактику живого щита", — говорится в сообщении Центра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/belpepel/8399
Теги:

Новости

Все новости