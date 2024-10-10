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Окончание войны: сколько россиян согласны на возвращение украинских территорий

Большинство россиян поддержат окончание войны в Украине, если Путин объявит такое решение.

сегодня, 11:12
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Автор:
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Slava Kot

Количество россиян, поддерживающих мирные переговоры для окончания войны в Украине, растет. Кроме того, каждый третий россиянин соглашается на условие возвращения Украине временного оккупированных территорий, оказавшихся под контролем РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование "Левада-Центр".

Окончание войны: сколько россиян согласны на возвращение украинских территорий

Армия РФ. Фото из открытых источников

Согласно опросам "Левада-Центр", в июле 58% граждан РФ поддерживали начало переговоров для окончания войны в Украине. После боев в Курской области этот показатель снизился в августе до 50%, однако в сентябре вырос до 54%. Кроме того, в сентябре снизилось количество сторонников продолжения боевых действий – с 41 до 39%.

Когда россиян спросили, поддержат ли они решение российского диктатора Владимира Путина прекратить войну – 72% респондентов согласились. Кроме того, если одним из условий окончания войны станет деоккупация украинских территорий, такое решение поддержит 31% россиян.

Также опрос "Левада-Центр" свидетельствует, что в РФ уменьшается количество россиян, считающих, что война в Украине идет успешно. В феврале таковых было 70%, а в сентябре стало 60%. Каждый четвёртый россиянин считает, что война против Украины идет неуспешно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, что у россиян меняется мнение о войне в Украине. Стало известно, какие группы населения против военных действий в Украине, а какие и дальше поддерживают российскую агрессию.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что для украинцев означает победа в войне. Почти половина сочтет победой освобождение всех оккупированных территорий, а каждый десятый — исчезновение РФ.



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Источник: https://www.levada.ru/2024/10/09/konflikt-s-ukrainoj-vnimanie-podderzhka-otnoshenie-k-razlichnym-usloviyam-mirnogo-soglasheniya-v-sentyabre-2024-goda/
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