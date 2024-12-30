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Окружение Путина готово к перевороту и устранению диктатора: как его могут убить

Окружение Путина стало понимать, что он готов вести войну в Украине без конца

30 декабря 2024, 16:46 comments1936
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Ткачик Олеся

Приближенные к кремлевскому диктатору Владимиру Путину люди ностальгируют по беззаботной жизни, которую они имели до начала войны, и, вероятно, могут задумывать дворцовый переворот. Однако для реализации этого сценария им понадобится поддержка, в частности, части охранников Кремля, отметила в эфире 24 канала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

Окружение Путина готово к перевороту и устранению диктатора: как его могут убить

Владимир Путин

В частности, она отметила, что из-за экономической нестабильности Россия уже находится на грани распада, но Путин не намерен прекращать войну.

Курносова подчеркнула, что окружение Путина давно стремится вернуться к жизни, которая была до вторжения в Украину. В то же время, главным вызовом для них является вопрос, смогут ли они заручиться поддержкой части Федеральной службы охраны, отвечающей за безопасность Кремля.

По ее словам, сценарий может выглядеть так: охрана сотрудничает, входит в спальню Путина, и диктатор неожиданно не просыпается. Например, через подушку, случайно упавшую ему на лицо. Сценарий дворцового переворота сейчас выглядит наиболее реальным, добавила россиянка.

Впрочем, Курносова отмечает, что предусмотреть точное время реализации такого плана сложно, ведь любые прогнозы могут оказаться ошибочными.

Она отмечает, что Путин стремится продолжать войну без конца, и его окружение это хорошо понимает. В их интересах устранить диктатора, ведь без него они могут надеяться хотя бы на минимальное улучшение ситуации.

"Ликвидация Путина для России – это единственный способ хотя бы не усугубить экономическую ситуацию. Чем дальше, тем будет только хуже. Экономика России падает, военная сфера уносит на себя все больше и больше", — отметила Курносова.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ФСБ начала играть против Путина.






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Источник: https://24tv.ua/likvidatsiya-volodimira-putina-hto-mozhe-tse-zrobiti_n2718063
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