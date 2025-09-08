Окружение Путина паникует из-за войны в Украине: стало известно о ультиматуме диктатору

Полномасштабная агрессия России против Украины длится уже 3,5 года, и в окружении Владимира Путина существуют разные взгляды на ее продление. Некоторые соратники диктатора настаивают на необходимости войны, в то время как другие призывают ее прекращение. О настроении в ближайшем круге Путина в интервью Апострофу TV рассказал руководитель ГУР Кирилл Буданов.

Фото: 24 Канал

Западные СМИ сообщали, что Дмитрий Козак, один из ближайших союзников Путина, потерял свою власть из-за того, что не поддержал вторжение в Украину. Он лично советовал Путину не начинать масштабную войну и, когда она все-таки началась, настаивал на немедленном прекращении боевых действий и переходе к мирным переговорам.

Буданов подтвердил, что Казак действительно не поддерживал начало войны и был среди немногих в Кремле, кто выступал против агрессии.

Сейчас, по словам Буданова, в окружении Путина существуют радикально разные мнения: одни хотят продолжения войны, другие — ее прекращение. "За последнее время значительно увеличилось количество выступающих за остановку войны", — подчеркнул руководитель ГУР.

Что касается российского олигархата, то настроения здесь тоже противоречивы. Одни бизнесмены страдают от западных санкций, а другие продолжают извлекать выгоду от войны.

Кроме того, после того, как Путин подписал указ о расформировании двух управлений президентской администрации, которым руководил Козак, появились предположения, что его могут назначить уполномоченным представителем в Северо-Западном федеральном округе. Новым управлением, которое заменит ликвидированные структуры, будет руководить Сергей Кириенко, первый замглавы администрации президента.

