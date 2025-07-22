Окружение Путина потребовало от него прекратить войну: что происходит

В политических кругах России, ведущей агрессивную войну против Украины, все чаще обсуждается идея убедить диктатора Владимира Путина согласиться с условиями перемирия, которые может предложить бывший президент США Дональд Трамп. Цель – не обязательно полностью завершить войну, но по крайней мере приостановить ее в удобном для Кремля формате

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По мнению российского оппозиционного деятеля Ильи Пономарева — единственного голосовавшего против аннексии Крыма депутата Госдумы — российский режим уже исчерпал свои ресурсы для дальнейшего ведения боевых действий. Во время онлайн-разговора с читателями "Главреда" он подчеркнул, что нынешние власти РФ больше не способны поддерживать долговременный конфликт.

Пономарев вспомнил, что самой длинной войной для России была кавказская, длившаяся более полувека. Однако сейчас Россия живет по принципу "после нас хоть потоп" и не имеет четкого стратегического видения. В Кремле каждый год раздаются надежды на скорое завершение войны, но на этот раз, по словам политика, есть четкое понимание: ситуация критическая, и "верхушка" надеется, что Путин примет компромиссные условия Трампа, пока еще есть такая возможность.

Несмотря на это, Пономарев убежден: пока Путин остается у власти, а система "путинизма" сохраняется, война будет продолжаться — возможно, в других формах или других направлениях. Кремль может обратить внимание на новые регионы, в частности Балтию, Польшу, Грузию или Центральную Азию.

В то же время, по мнению оппозиционера, Путин будет стремиться представить любое перемирие как личную победу. Он будет пытаться убедить как элиты, так и народ, что именно Россия диктовала условия, а Трамп мол молил о мире. Таким образом, Кремль может преподнести уступки как "огромное достижение".

Как уже писали "Комментарии", 22 июля Верховная Рада приняла законопроект № 12414, фактически лишающий НАБУ и САП независимости. Голосование показало: 263 депутата поддержали инициативу, 13 — против, 13 — воздержались, а 35 парламентариев не участвовали.