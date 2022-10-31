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Олигарх Тиньков отказался от российского гражданства и подверг критике Путина (ДОКУМЕНТ)

Российский бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" отказался от российского гражданства

сегодня, 22:36
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Автор:

Лиля Воробьева

Бизнесмен из России и основатель банковской структуры "Тинькофф" Олег Тиньков сделал заявление, что приняло решение отказаться от гражданства РФ. Об этом один из самых богатых российских бизнесменов написал в своем Instagram .

Олигарх Тиньков отказался от российского гражданства и подверг критике Путина (ДОКУМЕНТ)

Олег Тыньков (фото из открытых источников)

Тиньков в своем посту показал и документы, где его обращение об отказе от гражданства России уже удовлетворено российскими властями.

"Я принял решение о выходе из российского гражданства. Я не могу и  не хочу ассоциироваться с фашистской страной, которая начала войну со своим мирным соседом и ежедневно убивает невинных людей".

Олигарх выразил мнение, что ему лично в этой ситуации стыдно быть владельцем паспорта РФ.

Банкир надеется, что его пример повторят другие не менее известные представители российского бизнеса. Именно это сможет ослабить действующий режим Путина, нанеся крах российской экономике. Как конечный результат, все завершится поражением.

Олигарх Тиньков отказался от российского гражданства и подверг критике Путина (ДОКУМЕНТ) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в США рассказали, почему Путин ждет зиму . В Кремле по-прежнему делают ставку на зиму, а именно на то, что холод и обострившийся энергетический кризис могут заставить Европу изменить свою позицию по Украине. От этого будет зависеть дальнейшая тактика российского президента. Американские аналитики прогнозируют, что Россия продолжит действовать привычным для себя способом до 2023 года. Не ожидается, что Кремль пойдет на рискованный для себя шаг и даст команду применить ядерное оружие в Украине. Возможно также, что Москва уменьшит свои аппетиты в Украине и сосредоточится на достижении конкретных результатов.



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Источник: https://www.instagram.com/p/CkYupmHMFEi/
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