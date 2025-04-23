Он не собирается останавливаться: Путин требует производить больше оружия и готовиться к войнам в будущем

Оборонно-промышленный комплекс России должен резко нарастить производство оружия, поскольку Кремль готовится к новым войнам. Об этом 23 апреля заявил Владимир Путин в ходе заседания Военно-промышленной комиссии РФ. Его выступление опубликовано на официальном сайте президента России.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По словам Путина, в 2025 году предприятия оборонной отрасли ждут "еще более масштабные задачи". Речь идет о более чем 400 предприятиях, участвующих в программе модернизации оборонного сектора РФ. Диктатор подчеркнул, что тактика и вооружение, применяемые Россией в войне против Украины, "изучаются всеми армиями мира".

"Нужно учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, прогнозировать возможные будущие вооруженные конфликты, а также активизировать разработку и производство робототехнических комплексов, безэкипажных катеров и других морских систем", — отметил Путин.

Отдельное внимание он уделил лазерным технологиям, способным уничтожать беспилотники, самолеты и ракеты. Также российский президент призвал ускорить производство спутников для разведки и связи, а также внедрение систем на основе искусственного интеллекта.

Согласно озвученным им цифрам, в 2024 году предприятия ОПК РФ якобы вдвое увеличили выпуск оружия, средств связи, разведки и систем радиоэлектронной борьбы. Оккупационная армия получила более 4000 единиц бронетехники, 180 самолетов и вертолетов, а также более 1,5 миллиона беспилотников.

"Ежедневно на передовую поставлялось около 4000 FPV-дронов, которые управляются с помощью технологий виртуальной реальности", — заявил Путин.

В то же время, он признал, что даже такого объема оружия и техники недостаточно для ведения войны против Украины.

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