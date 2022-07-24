logo

BTC/USD

22769.59

ETH/USD

1607.84

LTC/USD

59.39

USD/UAH

39.10

EUR/UAH

39.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия "Он уничтожил дело моей жизни": Горбачев впервые прокомментировал войну России в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Он уничтожил дело моей жизни": Горбачев впервые прокомментировал войну России в Украине

Горбачев шокирован, потому что видит, как Владимир Путин разрушает дело его жизни

сегодня, 21:15 comments1218
Автор:

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Последний лидер Советского Союза, которому сейчас 91 год, впервые прокомментировал войну России в Украине.

"Он уничтожил дело моей жизни": Горбачев впервые прокомментировал войну России в Украине

Последний лидер Советского Союза Михаил Горбачев (фото из открытых источников)

По словам российского журналиста Алексея Венедиктова, оставшегося в дружеских отношениях с последним президентом СССР Михаилом Горбачевым, бывший политик шокирован, видя, как Владимир Путин разрушает дела его жизни.

Об этом он   отметил, отвечая на вопросы представителей медиа Forbes Russia.

"Я могу вам сказать, что он разочарован, конечно, он понимает, что происходит. Это было дело его жизни. Свободы — это дело Горбачева", — сказал Венедиктов, напомнив об идеях политики перестройки и гласности, еще и  о свободе слова и вероисповедания.

Нынешняя политика лидера Кремля полностью уничтожает все это историческое "наследие Горбачева", на территории РФ. Он подытожил, что кроме негативной реакции Горбачев ничего не может больше говорить сейчас.

Журналист еще напомнил, что, когда Горбачев был президентом СССР в 1985-1991 годах, на территории Европы находились четыре тысячи военных из подразделений Сил быстрого реагирования НАТО.

"Теперь НАТО объявило, что до конца следующего года здесь будет 300 тысяч человек", – отметил друг Горбачева. По его мнению, это признак огромного роста уровня угрозы между Востоком и Западом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Нам жалко украинский народ": Лавров выступил с новым заявлением. "Нам жалко украинский народ": Лавров выступил с новым заявлением. Представитель путинского режима отметил, что "ему жаль украинский народ, который заслуживает лучшего" и пообещал, что "Россия поможет украинцам свергнуть антинародный и антиисторический киевский режим".

 

 






Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.forbes.ru/rubriki-kanaly/video/472035-eho-moskvy-nicego-ne-moglo-spasti-glavnoe-iz-interv-u-aleksea-venediktova-forbes
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!