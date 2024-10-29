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Они нас укусили: Кадыров разразился угрозами в адрес ВСУ

Кадыров заявил, что уже отдал приказ чеченцам усилить атаки в зоне «СВО»

сегодня, 13:52
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Ткачик Олеся

Российский университет спецназа (РУС) в Чечне стал объектом атаки беспилотников, потому что является кузницей военных кадров, заявил Рамзан Кадыров.

Они нас укусили: Кадыров разразился угрозами в адрес ВСУ

Рамзан Кадыров

"Они знают, что эта кузница кадров военных, и для того чтобы напугать нас, они пощупали нас, но мы сделаем так, чтобы они побоялись слово РУС", — сказал Кадыров.

Помимо этого, он заявил, что чеченские бойцы удвоят усилия в зоне "специальной военной операции" после атаки дрона.

"Сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, усилить борьбу еще на 100%, чтобы понимали, как чеченцы могут дополнить свои военные возможности", — сказал он.

Кроме того, Кадыров разразился традиционными угрозами в адрес ВСУ.

"Они нас "укусили", мы их уничтожим", — сказал Кадыров.

По его словам, организаторов атаки в ближайшее время ждет "такое возмездие, что даже им не снилось".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что неизвестный дрон атаковал Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории университета. Начался пожар. Жертв и пострадавших нет, сообщил Кадыров. По его словам, деятельность Российского университета спецназа в Гудермесе после атаки БПЛА не приостановлена, все службы работают в штатном режиме.

"Комментарии" рассказывали, что по информации российских телеграм-каналов, ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. По данным SHOT, БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров, следуя через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.




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Источник: https://tass.ru/
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