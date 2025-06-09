"Они ничем не отличаются от россиян": Мединский сделал циничное заявление о делегации Украины в Стамбуле

Главный переговорщик Путина в Стамбуле продолжает распространять нарративы Кремля об одном народе. Так он сделал новое заявление об участниках украинской делегации в Стамбуле. Ибо якобы он "чувствует, что они (украинцы, ред.) в глубине души лучше, чем они хотят казаться". Об этом он сказал в интервью пропагандистскому RТ.

Владимир Мединский (фото из открытых источников)

"Они даже хотят что-нибудь сказать, но не могут. Я видел напротив... У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза… Во-первых, они ничем не отличаются от россиян. Они совершенно такие же. В схожей форме. Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать насмерть своих солдат. Может быть, потому что у них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это", – цинично заявил Мединский.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина намекнули, что Украина упустила свой шанс. Главный путинский переговорщик Владимир Мединский заявил, что Украина сделала бы правильный выбор, если бы согласилась на условия Москвы в 2022 году, ведь тогда условия были гораздо более мягкими.

Российский переговорщик заявил, что якобы, будь Украина готова и "если бы она сама принимала за себя решение", то мирный договор могли подписать еще 28 февраля 2022 года и имел бы "мягкие" условия, чем в 2025 году. Ведь, как утверждает Владимир Мединский, "все, что они хотели — это отказ Украины от вступления в НАТО и размещения иностранных военных баз на своей территории".

А также речь шла о якобы равных правах в Украине для русского языка и УПЦ МП и о признании Крыма русским, ведь там, согласно фантазиям Мединского, "был наиболее демократично проведен референдум, который можно себе представить".



