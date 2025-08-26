Опасность вырастет в разы: какое оружие нового поколения разрабатывает РФ

Российские захватчики не отказываются от создания новых вертолетов и без лишней огласки начали программу разработки винтокрылой машины нового поколения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Aviation Week.

Вертолет. Фото: из открытых источников

Проект назвали ПАК АА, что расшифровывают как "Перспективный авиационный комплекс армейской авиации" – по аналогии с программами ПАК ФА и ПАК ДА, нацеленными на создание самолетов. Предполагается, что речь идет об ударном вертолете.

Информацию о новой программе в своем ежегодном отчете обнародовало российское конструкторское бюро "Фазотрон-НИИР", которое разрабатывает радиолокационные системы.

Среди планов на этот год было намечено создание новой радиолокационной системы для вертолетной платформы, которую и определили как ПАК АА.

Какой должна быть новая машина – не разглашается. Также содержатся в секрете сроки разработки ПАК АА.

Также стоит отметить, что ранее россияне представили несколько концептов новых винтокрылых машин, включая высокоскоростной вертолет с соосными винтами, который получил название Ка-92.

Проект был составляющим программы по созданию нового поколения вертолетов среднего класса, способных развивать скорость до 500 км/ч и преодолевать расстояние до 1400 км. Насколько можно судить, проект закончился ничем. Кроме этого россияне тестировали технологию высокоскоростных вертолетов, используя в качестве летающей лаборатории советский вертолет Ми-24.

