Операция "Паутина" ошеломила Путина: как отреагировали спецслужбы РФ

После недавней масштабной атаки беспилотников на стратегические аэродромы России Москва столкнулась не только с потерей техники и престижа, но и с внутренней паникой. Запущенная внутри РФ спецоперация "Паутина" повлекла за собой волну беспрецедентных проверок российских спецслужб на дорогах и границах.

Уничтоженые самолеты. Фото иллюстративное

Российские спецслужбы ввели жесткие проверки грузовиков на дорогах после масштабной атаки на аэродромы РФ. Особенно активно проверки проходят с номерами автомобилей Челябинской области. Именно оттуда, по версии российского следствия, дроны попали в места запуска.

По данным The Moscow Times, в Сибири, в том числе в Челябинской и Иркутской областях, началась масштабная кампания по проверке фур на стационарных и мобильных постах ДПС. В центре внимания ФСБ 37-летний Артем Тимофеев, недавно зарегистрировавший логистическую компанию, а сам родом из Украины. Его разыскивают по подозрению в причастности к диверсии.

В некоторых случаях российские инспекторы открывают запечатанные грузы, даже опломбированные таможней. Как следствие, это приводит к сбоям, переоформлению документов и задержкам поставок.

"Вчера один наш водитель в общей сложности десять часов простоял на трех постах – и никого не волновало, что его уже проверили", – жалуется менеджер транспортной компании.

Кроме того, под особый контроль попали пункты пересечения границы с Китаем и Монголией. В России считают, что украинские дроны могли попасть на территорию РФ именно из этих стран. Также в российских силовых структурах считают, что усиленный режим проверок может длиться не менее месяца, а возможно, и станет новой нормой для российских перевозчиков.

Напомним, что 1 июня беспилотники совершили атаку на четыре аэродрома РФ, нанеся удар по важным элементам стратегической авиации. По данным СБУ, в результате операции "Паутина" уничтожено или повреждено более трети ракетоносцев дальнего действия, а ущерб оценивается примерно в 7 миллиардов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в НАТО посчитали, сколько российских самолетов уничтожила Украина во время атаки по аэродромам РФ.

Также "Комментарии" писали, что в России выдвинули требования к США после атаки Украины по аэродромам РФ.