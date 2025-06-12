Эксспецпредставитель Государственного департамента США по украинскому вопросу Курт Волкер раскритиковал заявление Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам России могли стать причиной массированных атак со стороны Кремля. В интервью "Главкому" Волкер подчеркнул, что такое утверждение не соответствует реальности и не учитывает фактическое течение событий.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Заявление Трампа, упомянутое в материале The Atlantic, касалось операции под кодовым названием "Паутина" – вероятной серии атак украинских сил на базы стратегической авиации РФ. Трамп сказал: "Ну, они (украинцы) дали повод Путину зайти и разбомбить чертовски прошлой ночью".

Курт Волкер опроверг эту позицию, подчеркнув, что Россия совершает атаки на Украину постоянно, независимо от действий ВСУ.

"Это ужасно. Такое заявление президента США игнорирует тот факт, что Россия бомбит Украину каждый день: почти 500 дронов на Киев и Харьков. И это не новое", – подчеркнул Волкер.

По его мнению, Владимир Путин реализует собственную стратегию уничтожения украинской государственности, и ему не нужен ни один формальный повод для очередной бомбардировки.

"Путину не нужен повод, чтобы бомбить Украину. Он делает это постоянно. Он хочет восстановить российскую империю, уничтожить Украину. И Путин не изменит своей позиции – он очень четкий и последовательный по этому поводу", – отметил Волкер.

Также дипломат обратил внимание на то, что отказ Трампа признавать действия Путина такими, какие они на самом деле, создает серьезную проблему.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили "в чистом поле". Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле". Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.

"Важно заранее рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и т.д. Необходимые для строительства и модернизации таких объектов финансовые ресурсы на‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍до закрепить в программе отдельной строкой, — сказал Путин.





