Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Эксспецпредставитель Государственного департамента США по украинскому вопросу Курт Волкер раскритиковал заявление Дональда Трампа о том, что удары Вооруженных сил Украины по стратегическим объектам России могли стать причиной массированных атак со стороны Кремля. В интервью "Главкому" Волкер подчеркнул, что такое утверждение не соответствует реальности и не учитывает фактическое течение событий.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Заявление Трампа, упомянутое в материале The Atlantic, касалось операции под кодовым названием "Паутина" – вероятной серии атак украинских сил на базы стратегической авиации РФ. Трамп сказал: "Ну, они (украинцы) дали повод Путину зайти и разбомбить чертовски прошлой ночью".
Курт Волкер опроверг эту позицию, подчеркнув, что Россия совершает атаки на Украину постоянно, независимо от действий ВСУ.
По его мнению, Владимир Путин реализует собственную стратегию уничтожения украинской государственности, и ему не нужен ни один формальный повод для очередной бомбардировки.
Также дипломат обратил внимание на то, что отказ Трампа признавать действия Путина такими, какие они на самом деле, создает серьезную проблему.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин трясет своих генералов, чтобы аэродромы и базы не ставили "в чистом поле". Путин требует заранее готовить военные базы и аэродромы под новые системы вооружений, чтобы их не ставили "в чистом поле". Об этом он заявил во время совещания по новой госпрограмме вооружений до 2036 года и заявил, что инфраструктуру для военных баз и аэродромов нужно готовить заранее.
Новости