Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, запрещающий "иностранным агентам" участвовать в выборах всех уровней и выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Путин запретил "иноагентам" участвовать в выборах. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, по закону для участия в выборах кандидату необходимо прекратить статус "иноагента" до срока подачи документов в избирком. В то же время, документ исключает внесение в реестр "иностранных агентов" гражданина, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.

Сообщается, что если действующие сенаторы и депутаты федеральных и региональных органов законодательной власти, органов местного самоуправления, а также губернаторы и мэры городов получат статус "иностранного агента", их полномочия будут прекращены.

Авторами закона выступили лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".