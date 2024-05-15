logo

BTC/USD

65941.81

ETH/USD

3018.61

LTC/USD

82.08

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Оппозиция вне закона. В РФ "иноагентам" запретили участвовать в выборах
commentss НОВОСТИ Все новости

Оппозиция вне закона. В РФ "иноагентам" запретили участвовать в выборах

Включенные в реестр "иноагентов" не смогут выдвигать свою кандидатуру на российских выборах

15 мая 2024, 23:22
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, запрещающий "иностранным агентам" участвовать в выборах всех уровней и выступать наблюдателями и доверенными лицами кандидатов.

Оппозиция вне закона. В РФ "иноагентам" запретили участвовать в выборах

Путин запретил "иноагентам" участвовать в выборах. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Moscow Times, по закону для участия в выборах кандидату необходимо прекратить статус "иноагента" до срока подачи документов в избирком. В то же время, документ исключает внесение в реестр "иностранных агентов" гражданина, если он уже зарегистрировался для участия в выборах.

Сообщается, что если действующие сенаторы и депутаты федеральных и региональных органов законодательной власти, органов местного самоуправления, а также губернаторы и мэры городов получат статус "иностранного агента", их полномочия будут прекращены.

Авторами закона выступили лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и заместитель руководителя фракции Дмитрий Гусев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/22251
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости