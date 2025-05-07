Дочь Аллы Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте впервые высказалась о так называемой "специальной военной операции" России против Украины.

Кристина Орбакайте

Орбакайте объяснила, что в 2023 году записала песню "Алла будет петь", чтобы поддержать свою мать Аллу Пугачеву, которой предлагали исполнить эту композицию еще пять лет назад.

Тем не менее, обсуждая войну, Орбакайте так и не смогла назвать вещи своими именами.

"Потом произошли эти события, неприятные для всей Земли, для нашей страны и для нашей семьи", — заявила певица.

По ее словам, этот момент она сочла наиболее подходящим для выхода трека в поддержку Пугачевой и ее поклонников.

При этом известно, что в конце апреля Орбакайте запретили въезд в Латвию. Соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. В ведомстве пояснили, что выступления лиц, "поддерживающих российскую агрессию", противоречат интересам национальной безопасности.

Напомним, портал "Комментарии рассказывал, что высказалась о войне и певица Таисия Повалий, которая после вторжения РФ в Украину сбежала в Москву и поддержала путинскую агрессию.

В этот раз она распространила абсурдные утверждения о том, что "Господь с Россией", заявив, что РФ якобы спасает человечество, в то время как Украина якобы стремится его уничтожить. Однако Повалий, как и все пропагандисты и сторонники Путина, забыла упомянуть, что именно Россия вторглась на территорию независимого государства и ежедневно уносит жизни мирных граждан.

"Все, что происходит в Украине, приводит к уничтожению человечества. Я верю, что Господь с нами в России и что Он приведет нас к победе", — заявила она.



