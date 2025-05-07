Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Дочь Аллы Пугачевой, российская певица Кристина Орбакайте впервые высказалась о так называемой "специальной военной операции" России против Украины.
Кристина Орбакайте
Орбакайте объяснила, что в 2023 году записала песню "Алла будет петь", чтобы поддержать свою мать Аллу Пугачеву, которой предлагали исполнить эту композицию еще пять лет назад.
Тем не менее, обсуждая войну, Орбакайте так и не смогла назвать вещи своими именами.
По ее словам, этот момент она сочла наиболее подходящим для выхода трека в поддержку Пугачевой и ее поклонников.
При этом известно, что в конце апреля Орбакайте запретили въезд в Латвию. Соответствующее решение было принято в связи с опасениями Службы государственной безопасности страны. В ведомстве пояснили, что выступления лиц, "поддерживающих российскую агрессию", противоречат интересам национальной безопасности.
Напомним, портал "Комментарии рассказывал, что высказалась о войне и певица Таисия Повалий, которая после вторжения РФ в Украину сбежала в Москву и поддержала путинскую агрессию.
В этот раз она распространила абсурдные утверждения о том,
что "Господь с Россией",
заявив, что РФ якобы спасает
человечество, в то время как Украина якобы стремится его уничтожить. Однако Повалий, как и все пропагандисты и сторонники
Путина, забыла упомянуть, что именно Россия вторглась на территорию
независимого государства и ежедневно уносит жизни мирных граждан.
"Все, что происходит в Украине, приводит к уничтожению человечества. Я верю, что Господь с нами в России и что Он приведет нас к победе", — заявила она.
Новости