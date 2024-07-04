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Орбан после визита в Украину едет в Путин: что известно

Визит Орбана в Киев состоялся потому, что Венгрия сейчас председательствует в Европейском Союзе (ЕС).

сегодня, 19:36
Автор:
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Лиля Воробьева
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует посетить Москву 5 июля для встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает венгерская служба "Радио Свобода".

Орбан после визита в Украину едет в Путин: что известно

Виктор Орбан (фото из открытых источников)

Источники в правительстве Венгрии подтвердили, что Орбана во время визита будет сопровождать глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто, уже пять раз посещавший Россию с начала полномасштабной войны в Украине.

"Радио Свобода" обратилось к венгерскому правительству за комментарием, но ответа пока не получило.

Этот визит в Москву проходит после того, как 2 июля Орбан впервые за более чем 10 лет приехал в Киев. Его визит в Киев был связан с тем, что Будапешт сейчас председательствует в Европейском Союзе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский ответил на предложение Орбана о прекращении огня. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложения по прекращению огня. Такие инициативы выдвигал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, прекращение огня могло бы способствовать переговорам с Россией и возможному окончанию войны.

Владимир Зеленский в интервью для издания Bloomberg ответил, рассматривает ли Украина предложения по прекращению огня. По словам президента, Украина не может доверять российскому диктатору.

Президент указал, что у Украины были сотни встреч с Россией за многие годы войны, в том числе и в рамках Минских соглашений, однако все меры по прекращению огня срывала Москва. По словам Зеленского, Украине нужен план, чтобы украинцы знали, что Россия не нападет снова, однако даже в таком случае неизвестно, кто станет гарантом безопасности Украины.



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Источник: https://www.rferl.org/a/russia-orban-visit-kyiv-ukraine-peace-putin-zelenskiy/33022024.html
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