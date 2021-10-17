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Особых перспектив не просматривается: Песков о встрече Зеленского с Путиным

Представитель российского лидера высказался о перспективах встречи президентов Украины и РФ

сегодня, 15:00
Автор:

Елизавета Черных

Спикер Кремля Дмитрий Песков считает перспективы встречи глав государств Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина плохими. В этом, по словам, пресс-секретаря президента России, виновата украинская сторона. Об этом пишет издание РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". 

Особых перспектив не просматривается: Песков о встрече Зеленского с Путиным

Дмитрий Песков - фото: РИА Новости

По убеждению Пескова, власть Украины якобы не выполняет минские соглашения: 

"Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из минских договоренностей", — сказал спикер Кремля. 

Кроме того, представитель российского лидера высказался о перспективах встречи президентов Украины и России. 

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей", — сказал Песков.

Отметим, что в конце сентября в средствах массовой информации появилась информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в начале следующего года. Эксперты озвучили для издания "Комментарии" необходимость и риски переговоров, а также оценили ее вероятность. 

Так, специалисты не исключают, что встреча двух глав государств может дать позитивный результат в экономическом ракурсе. С политической токи зрения возможная встреча может быть выгодна украинскому лидеру. Так Зеленский сможет продемонстрировать активную внешнюю политику (встреча с президентом США Джо Байденом, вот теперь диалог с Владимиром Путиным.)  

Кроме того, некоторые эксперты убеждены, что такие переговоры могли бы помочь урегулированию конфликта на Донбассе. 



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/kremle-otsenili-perspektivy-vstrechi-putina-1634469157.html
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