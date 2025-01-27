«Освободить место для настоящего императора»: Путину предлагают вынести Ленина из мавзолея, чтобы создать там безумие

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Лиля Воробьева
Путину предлагают вынести Ленина из Мавзолея, чтобы "освободить там место для настоящего Императора". С таким предложением к президенту РФ обратился философ Александр Дугин. Об этом пишут российские паблики.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Он сообщил, что передал Владимиру Владимировичу предложение: вынести из Мавзолея тело Ленина, "освободить там место для настоящего Императора", немного перестроить это сооружение, украсить его военными трофеями, накопленными за время СВО. И готовить Мавзолей к тому, что там будет похоронен нынешний президент, "надеемся еще нескоро, но обязательно именно там".
В Кремле подтвердили, что соответствующее предложение философа там действительно получили. И она вызвала двойственную реакцию. С одной стороны источники в АП улыбаются в ответ на предложение подготовить Мавзолей для Владимира Владимировича. И не комментируют эту тему, отмечая, что президент "еще многих переживет".
С другой стороны, они напомнили: Путин давно размышляет над тем, чтобы вынести тело Ленина из Мавзолея. Теперь этот процесс может быть ускорен.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Любимый философ Путина придумал безумие . Российский философ Александр Дугин для паблика РФ уточнил свою поразившую многих позицию относительно того, что России нужны показательные процессы, казни и кровь при наведении внутреннего порядка.
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