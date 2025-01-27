Путину предлагают вынести Ленина из Мавзолея, чтобы "освободить там место для настоящего Императора". С таким предложением к президенту РФ обратился философ Александр Дугин. Об этом пишут российские паблики.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Я уже писал когда-то, что вера в Путина – это как вера в Императора. Считаю, что нашему Императору не хватает ряда атрибутов, которые окончательно сделают его священной роль в истории России. И будущее место его погребения, место поклонения всем успехам современной Великой России – то, чего сейчас очень не хватает", — заявил он.

Он сообщил, что передал Владимиру Владимировичу предложение: вынести из Мавзолея тело Ленина, "освободить там место для настоящего Императора", немного перестроить это сооружение, украсить его военными трофеями, накопленными за время СВО. И готовить Мавзолей к тому, что там будет похоронен нынешний президент, "надеемся еще нескоро, но обязательно именно там".

"Мавзолея Путина уже можно будет поклоняться. А когда Владимир Владимирович закончит свой земной путь, к его гробу будут стоять очереди. Мы будем свозить сюда флаги европейских государств, которые завоюем в ближайшие годы и десятилетия. И отняты у врагов западные танки", — добавил Дугин.

В Кремле подтвердили, что соответствующее предложение философа там действительно получили. И она вызвала двойственную реакцию. С одной стороны источники в АП улыбаются в ответ на предложение подготовить Мавзолей для Владимира Владимировича. И не комментируют эту тему, отмечая, что президент "еще многих переживет".

С другой стороны, они напомнили: Путин давно размышляет над тем, чтобы вынести тело Ленина из Мавзолея. Теперь этот процесс может быть ускорен.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Любимый философ Путина придумал безумие . Российский философ Александр Дугин для паблика РФ уточнил свою поразившую многих позицию относительно того, что России нужны показательные процессы, казни и кровь при наведении внутреннего порядка.