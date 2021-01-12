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От коронавируса умер известный российский блогер

Блогер записывал все, что с ним происходит, на своей странице в Twitter

сегодня, 12:10
Автор:

Мокрик Анастасия

Популярный российский видеоблогер Денис Бейсовский, ведущий свой игровой канал на Youtube, умер от коронавируса. Об этом сайту РБК сообщил отец погибшего Юрий Судаков.

От коронавируса умер известный российский блогер

От COVID-19 умер видеоблогер Денис Бейсовский - фото: из открытых источников

По словам отца Дениса, 24 декабря его сына забрали в больницу с COVID-19. На тот момент у него было 75% поражения легких. Несмотря на такое тяжелое состояние, в медучреждении видеоблогер провел  всего лишь чуть больше недели. Уже 2 января медики его уже выписали из больницы. Вскоре Бейсовский умер в своем доме.

По мнению убитого горем Юрия, его сына просто не долечили до конца и отпустили домой, когда делать этого было нельзя. Кроме того, он сообщил, что врачи так и не сделали Денису повторную компьютерную томографию.  Хотя именно тогда, когда он лежал в больнице, его состояние ухудшалось с каждым днём.

Видеоблогер активно вёл свою страницу в Twitter. Там же он сообщил подписчикам, что заболел коронавирусом в декабре. Однако после этого у него начала развиваться пневмония. В своих постах он также рассказывал, что с 14 у него начался хронический бронхит.

В день, когда Бейсовского выписали домой, он сообщил об этом читателям в Twitter. Блогер отметил, что большое количество времени нужно будет потратить на реабилитацию. Но, видимо, ему постоянно становилось только хуже. Об этом свидетельствует видео, опубликованное им через 2 дня. В этом ролике он сообщает о том, что кислородный концентратор показывает очень низкий уровень сатурации кислорода в крови. Утром 11 января Денис умер. Его сердце перестало биться на 31 году жизни. 

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что во время игры внезапно умер известный 30-летний футболист, а также о смерти одного из самых популярных актеров США.



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Источник: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ffd46849a7947527bcf7a9a
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