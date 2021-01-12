От коронавируса умер известный российский блогер

Популярный российский видеоблогер Денис Бейсовский, ведущий свой игровой канал на Youtube, умер от коронавируса. Об этом сайту РБК сообщил отец погибшего Юрий Судаков.

От COVID-19 умер видеоблогер Денис Бейсовский - фото: из открытых источников

По словам отца Дениса, 24 декабря его сына забрали в больницу с COVID-19. На тот момент у него было 75% поражения легких. Несмотря на такое тяжелое состояние, в медучреждении видеоблогер провел всего лишь чуть больше недели. Уже 2 января медики его уже выписали из больницы. Вскоре Бейсовский умер в своем доме.

По мнению убитого горем Юрия, его сына просто не долечили до конца и отпустили домой, когда делать этого было нельзя. Кроме того, он сообщил, что врачи так и не сделали Денису повторную компьютерную томографию. Хотя именно тогда, когда он лежал в больнице, его состояние ухудшалось с каждым днём.

Видеоблогер активно вёл свою страницу в Twitter. Там же он сообщил подписчикам, что заболел коронавирусом в декабре. Однако после этого у него начала развиваться пневмония. В своих постах он также рассказывал, что с 14 у него начался хронический бронхит.



В день, когда Бейсовского выписали домой, он сообщил об этом читателям в Twitter. Блогер отметил, что большое количество времени нужно будет потратить на реабилитацию. Но, видимо, ему постоянно становилось только хуже. Об этом свидетельствует видео, опубликованное им через 2 дня. В этом ролике он сообщает о том, что кислородный концентратор показывает очень низкий уровень сатурации кислорода в крови. Утром 11 января Денис умер. Его сердце перестало биться на 31 году жизни.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что во время игры внезапно умер известный 30-летний футболист, а также о смерти одного из самых популярных актеров США.



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