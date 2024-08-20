От Сучкино до Лохово: странные названия российских населенных пунктов

6 января украинские военные начали наступление на территорию России, прорвали границу и вошли в Курскую область. Благодаря внезапности Россия не смогла дать быстрый ответ, а через две недели военной операции под контролем Украины оказалось до 100 населенных пунктов Курской области, в том числе Гуево и Махновка. Портал "Комментарии" сделал подборку из самых странных названий населенных пунктов в России.



Странные названия населенных пунктов в России. Фото из открытых источников

В Курской области кроме Плехово и Локни, попавших под украинский контроль, также есть населенные пункты с такими смешными названиями, как Злыдино, Злобино и Жадино. Еще один поселок называется Будановка, которая может вызвать ассоциации с руководителем ГУР Кириллом Будановым.

Кроме Курской области другие регионы РФ также богаты абсурдными названиями. Например, в Тверской области есть поселения с названиями Пуково и Задово, в Архангельской области находится Залупье.

В Московские области России можно найти населенные пункты с названиями Дрочево и Курвино, в Ярославской области – село Шалава, а в Тамбовской – Шмаровка.

В Псковской области вблизи границы с Беларусью расположен поселок Лобок, а также Сучкино, в Смоленской области – Мохнатка, а в Тюменской области – Конченбург. Кроме того, в Новосибирской области расположены поселения Елбань и Елбаши.

Также в России есть пять населенных пунктов, прекрасно иллюстрирующих российскую традицию – Бухалово. Еще по меньшей мере три поселения имеют в своей основе корень "лох": в Саратовской области находится село — Лох, в Тверской области - Лохово, а в Ивановской – Антилохово.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о жителях австрийского поселка Fucking, решивших изменить название населенного пункта из-за туристов, похищающих дорожный знак.

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