logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Отец Илона Маска поддержал Путина: куда теперь хочет поехать в Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Отец Илона Маска поддержал Путина: куда теперь хочет поехать в Украину

Эррол Маск назвал украинские границы "искусственными" и высказался в поддержку России.

8 июля 2025, 08:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Отец американского миллиардера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол Маск заявил, что хочет посетить оккупированный россиянами Донецк. По его словам, это "восоединившиеся части России".

Отец Илона Маска поддержал Путина: куда теперь хочет поехать в Украину

Эррол Маск. Фото из открытых источников

Эррол Маск в интервью для российского проекта "Центральный канал" выразил желание посетить временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецк. Таким образом, отец Илона Маска выразил открытую поддержку России в войне против Украины.

"Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни при чем", — заявил Маск.

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал высказывания Эррола Маска, отметив, что Россия открыта для иностранных гостей. По словам Пескова, подобные визиты могут способствовать "лучшему пониманию" России.

Это не в первый раз, когда отец Илона Маска выражает поддержку России. В июне он посетил Москву для участия в "Форуме будущего 2050", где сделал несколько заявлений российским СМИ. В них Эррол Маск выразил восхищение Владимиром Путиным, назвав его "очень впечатляющим и стойким человеком".

Маск-старший заявил, что хотел бы перенять навыки российского диктатора, особенно его "эффективное руководство". Кроме того, Эррол Маск расхвалил Москву, отрицая негативное восприятие России в американской прессе. "Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы... Тот, кто проектировал город, — гений!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Маска предлагает миру идти на поклон к российскому диктатору Владимиру Путину.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости