Отец американского миллиардера и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска Эррол Маск заявил, что хочет посетить оккупированный россиянами Донецк. По его словам, это "восоединившиеся части России".

Эррол Маск. Фото из открытых источников

Эррол Маск в интервью для российского проекта "Центральный канал" выразил желание посетить временно оккупированные территории Украины, в частности, Донецк. Таким образом, отец Илона Маска выразил открытую поддержку России в войне против Украины.

"Да, я хотел бы посмотреть на те части России, которые воссоединились с Россией. Вот эти искусственные границы, которые были нарисованы, они ни при чем", — заявил Маск.

Спикер Кремля Дмитрий Песков поддержал высказывания Эррола Маска, отметив, что Россия открыта для иностранных гостей. По словам Пескова, подобные визиты могут способствовать "лучшему пониманию" России.

Это не в первый раз, когда отец Илона Маска выражает поддержку России. В июне он посетил Москву для участия в "Форуме будущего 2050", где сделал несколько заявлений российским СМИ. В них Эррол Маск выразил восхищение Владимиром Путиным, назвав его "очень впечатляющим и стойким человеком".

Маск-старший заявил, что хотел бы перенять навыки российского диктатора, особенно его "эффективное руководство". Кроме того, Эррол Маск расхвалил Москву, отрицая негативное восприятие России в американской прессе. "Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы... Тот, кто проектировал город, — гений!"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Маска предлагает миру идти на поклон к российскому диктатору Владимиру Путину.