Отец богатейшего человека мира Илона Маска Эррол заявил, что находится под впечатлениями от навыков российского диктатора Владимира Путина. По словам Маска-старшего, он хотел бы некоторые навыки главы Кремля заимствовать для себя.

Эррол Маск. Фото из открытых источников

Эррол Маск посетил Москву для участия в "Форуме будущего-2050", где дал интервью российским СМИ. В нем отец Маска восхвалял Владимира Путина.

"Думаю, Путин — очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и стойкий. Это он доказал", — сказал Маск.

Маск-старший добавил, что хотел бы взять себе навыки российского диктатора, особенно в отношении "эффективного руководства".

Помимо Путина Эррол Маск также начал хвалить Москву.

"Восприятие России прессой в США таково: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь... Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы... Тот, кто проектировал город, — гений!", — сказал Маск.

Отец Маска был приглашен на "Форум будущего-2050", проходящий в Москве 9-10 июня. На нем Эррол Маск расскажет о своем опыте, "как вырастить выдающегося изобретателя, амбициозного первооткрывателя и бизнесмена", имея в виду Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что отец Маска не в первый раз выражает свое восхищение российским диктатором. Он объяснял, что его семья считает Путина "сильным лидером".

Также "Комментарии" писали, что Эррол Маск предлагает миру идти на поклон к Владимиру Путину. По его словам, кремлевский диктатор имеет "большое уважение", поэтому мирное соглашение с Украиной должно устраивать Россию.