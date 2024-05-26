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Отец российского певца рассказал правду о его разводе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум являются героями постоянных слухов

26 мая 2024, 22:15
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские знаменитости Леонид Агутин и Анжелика Варум уже некоторое время персоны для обсуждения. В частности, о певцах теперь говорят, что они развелись,

Отец российского певца рассказал правду о его разводе с Анжеликой Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ , правдивую информацию об отношениях супругов сказал отец композитора Николай Агутин. Расставание Агутина и Варум он опровергает и даже вспомнил, как начиналась совместная жизнь певческой пары.

Как он вспомнил, Анжелика совсем не желала никаких торжеств. Ее согласие удалось достичь после того, как Леонид Агутин запланировал поездку в Европу.

Старший Агутин говорит, что супруги всячески пытались держать свои отношения в тайне, чтобы не испугать новых чувств. "Да, мы с Машей (настоящее имя Варум – авт.) решили, чтобы никто не знал. Начнут говорить, все нам испортят люди. Скрывали. А потом как открыто сказали, что мы пара и началось. И уже 25 лет языка чешут о нас", — сказал исполнитель.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Брежнева откровенно рассказала, как на нее повлиял развод с Меладзе . Украинка Вера Брежнева говорит, что после того, как она развелась со своим мужем Константином Меладзе, она очень изменилась. Певица утверждает, что ей было непросто отпускать прошлую жизнь, где звезда чувствовала себя счастливой, но сам развод круто ее изменил.

Теперь Вера Брежнева утверждает, что к разводу она была очень требовательна к себе и не позволяла себе совершать ошибки. Но сегодня знаменитость изменилась — может, от ее поведения неудобно другим, но она чувствует себя такой, как есть.

К слову, слухи о том, что Брежнева и Меладзе развелись, ходили больше года. И только недавно совсем недавно Вера Брежнева сказала, что это правда.


 



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