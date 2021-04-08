Отказ от Беларуси в качестве площадки для переговоров ТКГ — реакция России

Беларусь более чем устраивает российскую сторону в плане переговоров ТКГ по вопросам Донбасса. По мнению заместителя руководителя президентской администрации РФ Дмитрия Козака, вопрос о переносе дипломатических встреч в другую страну не имеет никакого смысла. О позиции России сообщает телеканал "Прямой", ссылаясь на российские медиа.



В России не видят смысла менять площадку для переговоров ТКГ. Фото из открытых источников

Как утверждает Козак, он лично уже не единожды предлагал "перемещаться" ТКГ в разные страны — в порядке очередности. По словам политика, среди озвученных им вариантов были все государства, входящие в "нормандскую четверку" (Украина, Германия, Франция и РФ — ред.), но это не устроило украинскую делегацию.

Отказываться же от Беларуси российские политики не хотят, ведь считают эту страну весьма удобной с различных причин. При этом Дмитрий Козак напомнил, что белорусские дипломаты никоим образом не касаются переговоров ТКГ, поэтому ему и непонятна позиция Киева.

Чиновник считает идею смены переговорной площадки нелогичной, подчеркивая, что это можно расценить как "гадостный поступок" в сторону Беларуси. В целом же место, где проходит обсуждение вопросов по Донбассу, по мнению Козака, является абсолютно второстепенным моментом. Куда важнее, уверяет политик, сами темы, поднимаемые представителями делегаций.

Именно поэтому российская сторона считает бессмысленным менять страну для встреч Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, почему Киев решил отказаться от услуг Беларуси в качестве площадки для ТКГ.

Следует отметить, что, по словам Леонида Кравчука, существует возможность того, что он сложит свои полномочия как глава нашей делегации. Подробней о причинах такого вероятного поступка читайте в нашем материале.

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