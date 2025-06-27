Отказав Тегерану, Путин анонсировал, что война Ирана и Израиля уже "в прошлом"

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Лиля Воробьева
Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что противостояние между Израилем и Ираном фактически завершено. Такое заявление он сделал во время своего выступления на проходившем в Минске пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
В своем выступлении он также отметил, что завершение конфликта, по его мнению, создает новые возможности для сотрудничества государств Евразийского экономического союза со странами региона, в том числе с Ираном.
Путин упомянул и о соглашении о зоне свободной торговли с Ираном, которое, по его словам, уже вступило в действие с мая текущего года.
Его слова о завершении конфликта на Ближнем Востоке прозвучали всего через несколько дней после того, как глава иранского МИД Аббас Аракчи прибыл в Москву с официальным визитом.
Как сообщало издание The Wall Street Journal, во время переговоров 23 июня в российской столице министр иностранных дел Ирана просил Кремль помочь по поставкам новых систем противовоздушной обороны, а также способствовать модернизации оборудования, используемого в иранской ядерной энергетике.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разъяренный Путин пригрозил из-за заморозки российских активов в мире. Путин во время визита в Беларусь на новый саммит сделал новое заявление о заморозке российских золотовалютных резервов. Глава Кремля назвал этот шаг "воровством" и сделал угрозу. Его слова цитируют русские пропагандисты.Путин заявил, что таким образом якобы разовьются региональные платежные системы.