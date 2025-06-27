Отказав Тегерану, Путин анонсировал, что война Ирана и Израиля уже "в прошлом"

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что противостояние между Израилем и Ираном фактически завершено. Такое заявление он сделал во время своего выступления на проходившем в Минске пленарном заседании Евразийского экономического форума.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Ситуация на Ближнем Востоке успокаивается. Конфликт между Израилем и Ираном тоже, слава Богу, будем считать в прошлом", — привели слова Путина российские пропагандистские медиа.

В своем выступлении он также отметил, что завершение конфликта, по его мнению, создает новые возможности для сотрудничества государств Евразийского экономического союза со странами региона, в том числе с Ираном.

Путин упомянул и о соглашении о зоне свободной торговли с Ираном, которое, по его словам, уже вступило в действие с мая текущего года.

Его слова о завершении конфликта на Ближнем Востоке прозвучали всего через несколько дней после того, как глава иранского МИД Аббас Аракчи прибыл в Москву с официальным визитом.

Как сообщало издание The Wall Street Journal, во время переговоров 23 июня в российской столице министр иностранных дел Ирана просил Кремль помочь по поставкам новых систем противовоздушной обороны, а также способствовать модернизации оборудования, используемого в иранской ядерной энергетике.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что разъяренный Путин пригрозил из-за заморозки российских активов в мире. Путин во время визита в Беларусь на новый саммит сделал новое заявление о заморозке российских золотовалютных резервов. Глава Кремля назвал этот шаг "воровством" и сделал угрозу. Его слова цитируют русские пропагандисты.

Путин заявил, что таким образом якобы разовьются региональные платежные системы.

"Объем наших золотовалютных резервов российских заморожений в западных банках. И там постоянно говорят о том, что собираются наши деньги украсть. Как только это произойдет, движение в сторону регионализации платежных систем, безусловно, ускорится и приобретет без всяких сомнений необратимый характер. А это в общем-то полезно для мировой экономики, — сказал он.