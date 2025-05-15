Российский диктатор Владимир Путин уволил генерала Олега Салюкова с должности главнокомандующего Сухопутными войсками Российской Федерации.

Олег Салюков (фото из открытых источников)

Об этом свидетельствует соответствующий указ, подписанный Путиным.

Как отмечают российские медиа, Салюкова перевели на другую должность — теперь он будет работать заместителем секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Пока неизвестно, кто возглавит Сухопутные войска России вместо него.

Салюков занимал этот пост длительное время, в частности, он руководил парадами на Красной площади в Москве 9 мая с 2014 по 2025 год. Уже 21 мая ему исполнится 70 лет, и согласно российскому законодательству он должен покинуть военную службу из-за достижения предельного возраста.

Кроме этого, с 11 января 2023 года генерал занимал должность заместителя командующего группировкой российских войск, ведущей полномасштабную войну против Украины.

СМИ также сообщают, что у семьи Салюкова есть прибыль с военно-патриотических праздников. Его невестка Дина Салюкова является главой креативного агентства HQ Agency, специализирующегося на организации государственных и военных мероприятий. Среди главных заказчиков агентства – Минобороны РФ, МГИМО, правительство Тульской области, московская мэрия и ГБУ "Автомобильные дороги".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сообщил, где Россия уже начала свое наступление. Отвечая на вопрос корреспондентки Новости. Live Галины Остаповец, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские военные отчитываются о наступлении армии РФ на всех участках фронта. Кроме того, в Сумской области кафиры сформировали почти 70 тысяч военных для штурмов.

Также Зеленский объяснил, что в Турцию приехали представители всех разведок. Но Буданова нет, потому что "безопасный блок" в делегации возглавляет один человек — глава СБУ. Также присутствует и начальник Генштаба ВСУ. Все это ради безопасности.