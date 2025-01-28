Отношение к Путину в мире кардинально изменилось: воспользуется ли этим окружение диктатора

После первых заявлений Дональда Трампа в должности президента США стало очевидным, что его отношение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину претерпело изменения, подчеркнул в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.

Владимир Путин

По его мнению, Трамп больше не воспринимает российского диктатора как сильного игрока. Если в 2017-2018 годах Путина считали лидером, с которым следует вести переговоры, то после начала российской агрессии против Украины его статус в мировой политике значительно изменился.

“Я не думаю, что Россия воспринимается кардинально по-другому. Во-первых, потому что не произошло ядерного разоружения России. Но то, что Путин воспринимается по-другому, это подтверждают даже звучавшие первые заявления Дональда Трампа”, — подчеркнул эксперт.

По его словам, Трамп недавно указал на слабость российской экономики, отметив, что она может не выдержать дальнейших санкций. Попытки Путина убедить мир в обратном свидетельствуют о его понимании реального положения.

Левусь отметил, что Путин находится в слабой позиции, и, судя по его реакциям, он это осознает. Восприятие его как политика кардинально поменялось. Очевидно, что Путин сейчас выглядит менее влиятельным игроком по сравнению, например с Си Цзиньпином, добавил эксперт.

В то же время, Левусь выразил сомнения, что окружение Путина способно заставить его пойти на переговоры, даже если Россия столкнется с масштабными экономическими санкциями.

“Не думаю, что будет принуждение. На самом деле, противостоять Путину или сильно на него влиять никто не может. Разумеется, у него есть опасения. Однако в России все-таки правят в большинстве своем силовики или бюрократы такого плана как Кириенко. Поэтому я думаю, что нет, этого не произойдет. Даже в случае, если санкции против РФ станут действительно всеобъемлющими", — подытожил Левусь.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.



