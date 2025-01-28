Отношение к Путину в мире кардинально изменилось: воспользуется ли этим окружение диктатора

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Ткачик Олеся
После первых заявлений Дональда Трампа в должности президента США стало очевидным, что его отношение к кремлевскому диктатору Владимиру Путину претерпело изменения, подчеркнул в эфире Freedom политолог-международник Дмитрий Левусь.
Владимир Путин
По его мнению, Трамп больше не воспринимает российского диктатора как сильного игрока. Если в 2017-2018 годах Путина считали лидером, с которым следует вести переговоры, то после начала российской агрессии против Украины его статус в мировой политике значительно изменился.
По его словам, Трамп недавно указал на слабость российской экономики, отметив, что она может не выдержать дальнейших санкций. Попытки Путина убедить мир в обратном свидетельствуют о его понимании реального положения.
Левусь отметил, что Путин находится в слабой позиции, и, судя по его реакциям, он это осознает. Восприятие его как политика кардинально поменялось. Очевидно, что Путин сейчас выглядит менее влиятельным игроком по сравнению, например с Си Цзиньпином, добавил эксперт.
В то же время, Левусь выразил сомнения, что окружение Путина способно заставить его пойти на переговоры, даже если Россия столкнется с масштабными экономическими санкциями.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин хочет говорить с Трампом о судьбе Киева, Варшавы и Таллина.
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