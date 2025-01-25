Оторванный от реальности: Путин удивился размеру российских зарплат (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российский диктатор Владимир Путин оторван от реальности и не осознает, сколько действительно зарабатывают россияне. После того, как Путину доложили о зарплатах в Москве, он не поверил и заявил, что они выше.

Владимир Путин принял участие в заседании Попечительского совета МГУ, в ходе которого поинтересовался средней зарплатой жителя Москвы. В ответ он услышал, что средняя зарплата в столице РФ колеблется в пределах 140–160 тысяч рублей (60–68 тысяч гривен).

Российский диктатор не поверил в эту сумму и удивленно заявил: "Да ладно, выше… Невозможно. Средняя зарплата?"

Краткий отрывок встречи с Путиным обнародовал на платформе Х бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. По его словам, ранее это видео было опубликовано на официальных каналах в России, однако со временем было удалено, "чтобы российская общественность не знала, насколько их президент оторван от реальности, поскольку Путин продолжает увеличивать военные расходы на средства своих граждан".

"Он был бы еще больше удивлен, узнав, что даже эти цифры, скорее всего, завышены – по последним данным одного из крупнейших сайтов поиска работы в России "Городработ", средняя зарплата в Москве по состоянию на декабрь 2024 года составила 80 000-100 000 рублей. Средние показатели по стране значительно ниже", – пишет Геращенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Западе рассказали, как президент США Дональд Трамп сможет заставить российского диктатора Владимира Путина закончить войну в Украине из-за давления на экономику России.

Также "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал истинную причину, почему запретил переговоры с Путиным для окончания войны.