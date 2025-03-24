Отправили детей уничтожать Украину: Захарова написала песню для матерей российских оккупантов (ВИДЕО)

Оказывается, что спикер главного дипломатического ведомства стал поэтессой. Мария Захарова, ежедневно оправдывающая действия кровавого режима Кремля, неожиданно принялась жалеть матерей российских окупантов и даже посвятила им целую песню. Выполнить ее поручили путинистке Ирине Понаровской на концерте в Петербурге, где она и исполнила этот "музыкальный шедевр" под названием "Мой ангел" на стихи Марии Захаровой. Об этом сообщают РИА Новости

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Сама Захарова скромно призналась, что посвятила написанную для Понаровской песню матерям, потерявшим сыновей.

Захарова заявила пропагандистам РФ, что песня родилась не сразу, она якобы "жила этой темой" все 3 года, встречаясь с матерями участников "так называемой СВО", но не могла даже взяться за написание текста, не понимая, кто сможет ее исполнить так, чтобы подарить надежду.

Но выбор пал на давно забытую российскую певицу Ирину Понаровскую, недавно потерявшую сына.

"Когда с Ириной произошла беда, умер ее единственный любимый сын, я поняла, что, возможно, момент наступил. Через полгода после этого мы поговорили с ее близкими, и они сказали, что она будет возвращаться на сцену, потому что это единственное, что ее может спасти", — сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у известной российской певицы умер молодой сын. Сын российской певицы Ирины Понаровской, 39-летний Энтони Родд, скончался рано утром. По сообщению телеграмм канала Shot, причиной его смерти предварительно называют сердечные проблемы. Трагедия произошла дома на улице Трифоновской в Мещанском районе Москвы около 5 утра. Жена Энтони, Анна Чайникова, вызвала скорую помощь, но медики не смогли его спасти.



