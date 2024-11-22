Ответ обязательно будет: в Москве звенят оружием, сыпят угрозами и пугают мир словами Путина

В последние дни похоже, что в Москве появилась еще одна безумная привычка. После вечерних пугалок Путина, его муртады себе берутся делать ряд безумных заявлений. В частности, бывший президент РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность ударов РФ по странам Европы. Его словами цитируют пропагандистские паблики.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

По словам Медведева, если " конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, исключать нельзя ничего".

"Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего, поскольку государства, входящие в НАТО, по сути, в полной мере включились в этот конфликт. Они должны понимать, что они воюют на стороне Украины. Причем воюют не только снабжая им оружие и предоставляя им финансовые средства; они воюют непосредственно, потому что они дают цели на территории России и руководят действиями американских или европейских. ракет. Они воюют с Российской Федерацией.

Также главный кремлевский муртад принялся пугать мир, цитируя слова Путина, где он угрожал странам НАТО.

"О чем сказал вчера глава нашего государства, заканчивая свое выступление, проинформировав и военнослужащих, и граждан нашей страны? О том, что был нанесен удар гиперзвуковой баллистической ракетой по промышленным объектам на территории Украины. Он закончил свое выступление следующими словами: ответ обязательно Обязательно будет. Это касается и того, что произошло, и возможной дальнейшей эскалации. военную истерию: прежде всего, в блоке НАТО, Соединенные Штаты, и ряд других государств", — подытожил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин рассказал новые подробности о ракете "Орешник" и сказал, сколько их в РФ