Ответка пошла: что известно об атаке дронов на Москву и не только

В ночь на 4 июля российские власти заявили об атаке беспилотников на несколько населенных пунктов Ростовской области и подмосковный Сергиево-Посадский округ.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

И. о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что дроны атаковали сразу несколько городов Ростовской области. В городе Азов якобы повреждены несколько автомобилей и выбиты стекла в жилых домах, а обломки одного из БПЛА якобы упали на местный стадион.

В поселке Долотинка, по утверждению российских властей, беспилотник якобы разрушил многоквартирный дом: обрушилась плита перекрытия, в результате чего погибла пенсионерка. Из поврежденного здания, как утверждают чиновники, эвакуировали 20 жителей.

Также российские чиновники заявляют об атаке БПЛА в Сергиево-Посадском округе под Москвой. Местные жители сообщают о четырех взрывах в районе микрорайона Звездочка и звуках двигателей дронов около пяти утра. По словам главы городского округа, во время атаки была повреждена подстанция.

В сети уже начали активно распространять фото и видео, на которых видно столб черного дыма над городом.

Читайте также на портале "Комментарии" - уязвимые места России становятся все более очевидными. Украина все более эффективно поражает ключевые логистические узлы агрессора – от портов до железнодорожной инфраструктуры, что может заставить Москву впервые почувствовать реальное влияние войны, считает политический и экономический аналитик Тарас Загородний. Он подчеркнул, что слабыми звеньями являются порты Балтийского региона и Новороссийск, которые уже подвергаются атакам украинских беспилотников и ракет.

Также существенной слабостью является железнодорожная сеть РФ. По словам Загороднего, операция СБУ "Паутина" ясно продемонстрировала, насколько просто можно заблокировать движение грузовых поездов и транспорта на территории России.



