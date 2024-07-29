«Отвратный» Небензя может пойти на повышение: что задумала РФ

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Ткачик Олеся
Российские медиа разгоняют слухи о грядущем переводе "светоча российской дипломатии" Василия Небензи из ООН на пост заместителя министра иностранных дел РФ.
Василий Небензя
Как говорит политолог Алексей Копытько, подобные инсинуации возникают не первый раз. Для самого Небензи это было бы возвратом на позицию, которую он занимал в 2013-2017 годах.
По его словам, есть только один очевидный момент, если такая перестановка случится. Эксперт подчеркнул, что у войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц. Помимо самого диктатора Владимира Путина, это Сергей Лавров, Николай Патрушев, Сергей Шойгу и ряд персонажей помельче, среди которых Небензя – один из самых заметных и отвратительных.
Но, добавляет он, если правы авторы наиболее негативных для РФ прогнозов о том, что у Кремля к концу года закончатся ресурсы для ведения интенсивной войны, то росвласти будет проще входить в переговоры с "новыми лицами", а не со "старыми отвратительными рожами" — символами военных преступлений.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Небензя очень часто выдает бредовые заявления о войне в Украине и безосновательно лжет.
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