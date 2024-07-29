logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия «Отвратный» Небензя может пойти на повышение: что задумала РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

«Отвратный» Небензя может пойти на повышение: что задумала РФ

В контексте возможных переговоров, РФ хочет убрать из публичной плоскости политиков и дипломатов, которые ассоциируются с преступлениями

сегодня, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российские медиа разгоняют слухи о грядущем переводе "светоча российской дипломатии" Василия Небензи из ООН на пост заместителя министра иностранных дел РФ.

«Отвратный» Небензя может пойти на повышение: что задумала РФ

Василий Небензя

Как говорит политолог Алексей Копытько, подобные инсинуации возникают не первый раз. Для самого Небензи это было бы возвратом на позицию, которую он занимал в 2013-2017 годах.

"Гадать о том, это повышение, понижение, какие задачи и т.д. – смысла нет. Формально это может быть повышение, если состоится перевод на должность первого зама", — отметил эксперт.

По его словам, есть только один очевидный момент, если такая перестановка случится. Эксперт подчеркнул, что у войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц. Помимо самого диктатора Владимира Путина, это Сергей Лавров, Николай Патрушев, Сергей Шойгу и ряд персонажей помельче, среди которых Небензя – один из самых заметных и отвратительных.

"Задвигание "лиц войны" на второй план даже без утраты ими полномочий (а наоборот) – это смена внешнего интерфейса и создание своего рода ширмы. Новые люди, с ними можно говорить о чём-то новом или о том же, но по-новому.  Оснований утверждать, что это доказательство смены политики РФ, нет. Это может быть маркером, что РФ создаёт себе ещё одну опцию, дабы эффективнее морочить голову "международному сообществу", — говорит Копытько.

Но, добавляет он, если правы авторы наиболее негативных для РФ прогнозов о том, что у Кремля к концу года закончатся ресурсы для ведения интенсивной войны, то росвласти будет проще входить в переговоры с "новыми лицами", а не со "старыми отвратительными рожами" — символами военных преступлений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Небензя очень часто выдает бредовые заявления о войне в Украине и безосновательно лжет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02MzyuN8gDjCLGd86zcCcGDFL6uYTszjnjpGxpMFHJrGeVeystaMW8Tfc3cVbq3Ehql
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости