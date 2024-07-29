«Отвратный» Небензя может пойти на повышение: что задумала РФ

Российские медиа разгоняют слухи о грядущем переводе "светоча российской дипломатии" Василия Небензи из ООН на пост заместителя министра иностранных дел РФ.

Василий Небензя

Как говорит политолог Алексей Копытько, подобные инсинуации возникают не первый раз. Для самого Небензи это было бы возвратом на позицию, которую он занимал в 2013-2017 годах.

"Гадать о том, это повышение, понижение, какие задачи и т.д. – смысла нет. Формально это может быть повышение, если состоится перевод на должность первого зама", — отметил эксперт.

По его словам, есть только один очевидный момент, если такая перестановка случится. Эксперт подчеркнул, что у войны РФ против Украины есть несколько публичных лиц. Помимо самого диктатора Владимира Путина, это Сергей Лавров, Николай Патрушев, Сергей Шойгу и ряд персонажей помельче, среди которых Небензя – один из самых заметных и отвратительных.

"Задвигание "лиц войны" на второй план даже без утраты ими полномочий (а наоборот) – это смена внешнего интерфейса и создание своего рода ширмы. Новые люди, с ними можно говорить о чём-то новом или о том же, но по-новому. Оснований утверждать, что это доказательство смены политики РФ, нет. Это может быть маркером, что РФ создаёт себе ещё одну опцию, дабы эффективнее морочить голову "международному сообществу", — говорит Копытько.

Но, добавляет он, если правы авторы наиболее негативных для РФ прогнозов о том, что у Кремля к концу года закончатся ресурсы для ведения интенсивной войны, то росвласти будет проще входить в переговоры с "новыми лицами", а не со "старыми отвратительными рожами" — символами военных преступлений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Небензя очень часто выдает бредовые заявления о войне в Украине и безосновательно лжет.



