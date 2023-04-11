Паника и эмиграция: Что происходит в России на фоне мобилизации

В России официально запретили покидать страну мужчинам после получения электронной повестки к явке в военкомат. Это решение не приведет к радикальным движениям, но стимулирует выезд молодежи за границу. Об этом в Телеэфире рассказал российский социолог, журналист Игорь Эйдман, пишут "Комментарии".



Вторая волна мобилизации в РФ вызовет панику и большую волну эмиграции

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“Радикальных каких-либо действий не будет, потому что это касается прежде всего срочников. И следует сказать, что столичный средний класс и так на срочную службу в армию не идет. Потому что действуют отсрочки для студентов и можно по медицинским показателям отмазаться, — говорит Эйдман.

Он добавил, что средний класс может сейчас как раз планировать выезд, пока они или их дети не получили подобную электронную повестку.

"Вообще, все эти меры, которые сегодня были приняты, стимулируют эмиграцию из России, особенно молодежи", — сказал социолог.

Эйдман подчеркнул, что вторая волна мобилизации спровоцирует панику в обществе, ведь у людей уже нет иллюзий.

Первая волна вызвала панику в обществе. Вторая волна вызовет еще больше панику, это повлечет поистине шок, особенно в городах, особенно среди среднего класса, и еще большую, чем в прошлом, волну эмиграции”, — убежден российский социолог.

Он также отреагировал на намерение Кремля провести парад в Москве 9 мая, в то время как в приграничных регионах РФ их отменят. По мнению спикера, эта дата в России является "религиозным" праздником, который может быть сорван из-за контрнаступления ВСУ. Также он высказался о том, что бывшая жена Путина Людмила зарабатывает миллионы на россиянах, вынужденных брать микрокредиты. Эйдман отметил, что зачастую россияне оправдывают коррупцию.

"Другое сознание общества в России, что поп, что царь, какой-то начальник должен в позолоченной карете передвигаться, иначе его всерьез не будут воспринимать. Люди считают, что это, в общем-то, нормально так вести себя, они бы сами так вели себя. Это (информация о коррупции, — ред.) работает на образованный городской средний класс, на городскую молодежь. Но в целом большинство россиян достаточно спокойно эту коррупцию воспринимают”, — сказал Игорь Эйдман.

Напомним, "Комментарии" писали, что за 400 дней войны Российская Федерация потеряла в Украине более 200 тыс. россиян убитыми и ранеными. На этом фоне начали появляться сообщения о новой "волне" мобилизации в 400 тыс. человек, но обеспечить новых солдат защитой и оружием возможностей не будет.

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