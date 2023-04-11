Паника и эмиграция: Что происходит в России на фоне мобилизации

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
В России официально запретили покидать страну мужчинам после получения электронной повестки к явке в военкомат. Это решение не приведет к радикальным движениям, но стимулирует выезд молодежи за границу. Об этом в Телеэфире рассказал российский социолог, журналист Игорь Эйдман, пишут "Комментарии".
Вторая волна мобилизации в РФ вызовет панику и большую волну эмиграции
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Он добавил, что средний класс может сейчас как раз планировать выезд, пока они или их дети не получили подобную электронную повестку.
Эйдман подчеркнул, что вторая волна мобилизации спровоцирует панику в обществе, ведь у людей уже нет иллюзий.
Он также отреагировал на намерение Кремля провести парад в Москве 9 мая, в то время как в приграничных регионах РФ их отменят. По мнению спикера, эта дата в России является "религиозным" праздником, который может быть сорван из-за контрнаступления ВСУ. Также он высказался о том, что бывшая жена Путина Людмила зарабатывает миллионы на россиянах, вынужденных брать микрокредиты. Эйдман отметил, что зачастую россияне оправдывают коррупцию.
Напомним, "Комментарии" писали, что за 400 дней войны Российская Федерация потеряла в Украине более 200 тыс. россиян убитыми и ранеными. На этом фоне начали появляться сообщения о новой "волне" мобилизации в 400 тыс. человек, но обеспечить новых солдат защитой и оружием возможностей не будет.
Читайте также на страницах "Комментариев" — при каких условиях Путин будет вынужден прекратить войну.
Обсуждения
Новости