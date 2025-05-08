Парад на Красной площади будет принимать не Путин: детали

Все то, что происходит в Москве – это на самом деле бенефис "императора" Си Цзиньпина, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, именно глава Китая прилетел в Москву принимать парад.

Парад в Москве

"Это к нему на приём летят вожди Мьянмы, Монголии, Вьетнама, Папуа-Новой Гвинеи, ряда африканских стран. Это перед ним спешит проявить лояльность, прорывающийся через полмира Вучич", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что ровно год назад Си посетил с государственным визитом Белград. Что многие восприняли как легализацию китайского плацдарма в Европе. Вучич мечется между ЕС и Россией, явно хочет сориентироваться в обстановке. Он устоял в ходе волны протестов, но ему нужна опора и козыри в диалоге с тем же Брюсселем, которые кремлевский диктатор Владимир Путин уже не в состоянии обеспечить, считает Копытько.

При этом перед парадом, Си опубликовал статью, в которой рассказал о "воссоединении" Китая и Тайваня.

"Возвращение Тайваня в лоно Китая — это важная составная часть итогов Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Мы высоко ценим, что российская сторона неоднократно подтверждала свою приверженность принципу "одного Китая" и признает Тайвань его неотъемлемой частью, выступает против "независимости Тайваня" в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает все меры китайского правительства и народа по воссоединению страны", — сказано в статье.

То есть, подчеркивает Копытько, китайский лидер прямо указал, если кто-то хочет новый мировой порядок, то для этого просто нужно "закрыть" вопрос с Тайванем.

По мнению эксперта, все, кто приедет в Москву, де-факто поддержат притязания Пекина.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Путин не сумел организовать себе триумф на 9 мая.



