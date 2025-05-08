Парад на Красной площади будет принимать не Путин: детали

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Ткачик Олеся
Все то, что происходит в Москве – это на самом деле бенефис "императора" Си Цзиньпина, считает политолог Алексей Копытько. По его словам, именно глава Китая прилетел в Москву принимать парад.
Парад в Москве
Он напомнил, что ровно год назад Си посетил с государственным визитом Белград. Что многие восприняли как легализацию китайского плацдарма в Европе. Вучич мечется между ЕС и Россией, явно хочет сориентироваться в обстановке. Он устоял в ходе волны протестов, но ему нужна опора и козыри в диалоге с тем же Брюсселем, которые кремлевский диктатор Владимир Путин уже не в состоянии обеспечить, считает Копытько.
При этом перед парадом, Си опубликовал статью, в которой рассказал о "воссоединении" Китая и Тайваня.
То есть, подчеркивает Копытько, китайский лидер прямо указал, если кто-то хочет новый мировой порядок, то для этого просто нужно "закрыть" вопрос с Тайванем.
По мнению эксперта, все, кто приедет в Москву, де-факто поддержат притязания Пекина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, как Путин не сумел организовать себе триумф на 9 мая.
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