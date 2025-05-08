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Парад Путину не поможет: названы очевидные факторы провала плана диктатора

Правитель РФ никак не улучшит свое положение после парада на 9 мая

сегодня, 14:00
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Клименко Елена

Несмотря на то, что Россия готовится к 9 мая и надеется на международное внимание, реальные вызовы для Путина в 2025 году носят гораздо более глубокий характер. Об этом заявил политический философ и преподаватель Карлового университета в Праге Александр Морозов. По его словам, Кремлю придется столкнуться с тремя серьезными проблемами, значительно превосходящими символическое значение визитов иностранных делегаций.

Парад Путину не поможет: названы очевидные факторы провала плана диктатора

Фото: 24 Канал

Первый ключевой фактор – длительное падение цен на нефть. Российские власти уже понимают, что цены могут остаться на уровне чуть выше $45 за баррель, что угрожает бюджетной стабильности страны.

Второй – усиление санкций и передача Украине западных ракет. Провал перемирия привел к ожидаемому новому витку санкций: против нефтяного флота, финансовых учреждений и из-за вторичных ограничений, инициированных командой Трампа. В то же время, Украина демонстрирует, что новейшее вооружение эффективно уничтожает военную инфраструктуру РФ.

Третий фактор – ухудшение внешнеполитических отношений с соседями. Даже если некоторые дипломаты и прибудут в Москву на празднование 9 мая, это будет иметь мимолетный эффект. Кремль все больше теряет доверие даже в лояльном регионе.

Портал "Комментарии" писал, что проведение военного парада в Москве 9 мая под угрозой, поэтому для Украины важно, чтобы торжества были сорваны или прошли под звуки воздушной тревоги, заявил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По словам эксперта, на Украину оказывается давление со стороны западных партнеров, чтобы она не пыталась атаковать парад, ведь на нем ожидается присутствие лидеров нескольких стран, в том числе главы КНР Си Цзиньпина. В то же время, Россия опрокидывает средства ПВО в столицу, в частности из регионов Казани и Чечни — это свидетельствует о панике и желании Кремля обезопасить торжества.

 



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Источник: https://glavred.net/war/parad-putina-ne-spaset-morozov-nazval-tri-glavnyh-faktora-provala-kremlya-10662827.html
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