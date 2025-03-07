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Партия Путина подарила мясорубки матерям погибших русских солдат

8 марта партия Путина подарила мясорубки матерям солдат РФ, погибших на войне в Украине

сегодня, 11:40
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Slava Kot

Женское движение партии Путина "Единая Россия" организовало акцию в городе Полярные Зори Мурманской области, где подарили мясорубки матерям российских солдат, погибших на войне в Украине.

Партия Путина подарила мясорубки матерям погибших русских солдат

Партия Путина подарила мясорубки матерям убитых солдат РФ

По случаю 8 марта путинская партия "Единая Россия" решила поздравить матерей оккупантов, которые ушли на войну в Украине и были убиты. Одним из главных подарков за смерть русских солдат стали мясорубки.

На опубликованных в социальных сетях снимках видно, как секретарь отделения "Единая Россия" Анна Махунова и глава города Полярные Зори Максим Ченгаев вручают женщинам бытовую технику вместе с букетами.

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 7 марта на войне в Украине ориентированные потери личного состава российской армии составляют почти 883 тыс. солдат. Сюда зачисляются как раненые, так и убитые русские солдаты.

По данным Министерства обороны Великобритании, давших свою оценку в октябре прошлого года, на войне в Украине общие потери России составили 648 тыс. лиц. Из них 200 тыс. убитых и 448 тыс. раненых.

Ранее портал "Комментарии" говорил о городе, где армия Россия понесла наибольшие потери за всю войну. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что в битве за Бахмут армия РФ имела потери в соотношении 1:7. По его словам, потери врага убитыми были около 23 тысяч. Таким образом, основное количество вагнеровцев было ликвидировано в битве за Бахмут.

Также "Комментарии" писали, что с начала 2025 года Силы обороны Украины уничтожили около 91 тысячи российских кафиров на фронте.



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