Партизаны сработали на отлично: без чего остались военные заводы в тылу РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

29 августа 2025, 10:40

Автор:

Кравцев Сергей

Партизаны "АТЕШ" сорвали железнодорожные перевозки для военных заводов в тылу РФ

29 августа 2025, 10:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В глубине России партизаны парализовали железную дорогу, по которой поставлялось топливо и технику для военных заводов. Они показали, что безопасных мест для оккупантов не осталось. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram партизанского движения "АТЕШ".

Партизаны сработали на отлично: без чего остались военные заводы в тылу РФ

Железная дорога в РФ. Фото: из открытых источников

Агенты движения "АТЕШ" провели операцию на железнодорожной ветке в Костроме, уничтожив релейный шкаф.

Железнодорожная сеть Костромы активно используется для транспортировки топлива, военной техники и комплектующих на военные заводы в центральных регионах России. Разрушение системы управления движением приводит к сбоям в графике и задержкам поставок. Это подрывает стабильность всей логистической сети армии РФ.

"Кострома – это не приграничный регион, а глубь России. Тем ощутимее удар: враг убеждал себя, что здесь ему ничего не угрожает. Но теперь под ногами оккупантов пылает земля даже там, где они считали себя в безопасности", — отмечают в "АТЕШ".

Читайте также на портале "Комментарии" — в Херсонской области российские военнослужащие сжигают свою технику для срыва выхода на позиции. Причиной стали большие потери и жестокие приказы российского командования. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала партизанского движения "АТЭШ".

Отмечается, что агенты движения из состава 24-го мотострелкового полка на Херсонском направлении уничтожают свой транспорт, чтобы саботировать выходы на позиции. Таким образом они создают условия для возможного продвижения ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало – обнаружен ключевой центр логистики РФ: партизаны раскрыли детали.




Источник: https://t.me/atesh_ua/7807
