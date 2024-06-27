Партизаны узнали, чем оккупанты прикрывают дачу Путина в Сочи

Партизанское движение обнаружило систему ПВО, прикрывающую дачу российского диктатора Владимира Путина в Сочи. Агент смог указать ее точное местоположение. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает портал "Комментарии". со ссылкой на движение сопротивления "АТЕШ".

ЗРК "Панцирь-С1". Фото: из открытых источников

"Наш агент сообщил об обнаружении системы противовоздушной обороны "Панцирь-С1" в Сочи. Этот комплекс расположен в 15 км от Бочаров Ручей в Сочи", — говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, он предназначен для защиты от воздушных угроз и содержит ракеты, зенитные пушки, а также радар обнаружения и отслеживания воздушных целей.

Движение сопротивления указало точные координаты объекта: 43.534815, 39.813225.

"Благодаря этой информации СОУ могут производить оценку военных возможностей, распределения сил на территории РФ и планировать операции по ликвидации важных военных объектов", — подчеркнули партизаны и призвали российских военных идти на сотрудничество, чтобы выжить.

Ранее партизанское движение "Атеш" выяснило, что российские войска выискивают способы, как спрятать свою ПВО от ударов украинских сил. Партизаны выяснили, на какие хитрости пошли захватчики на этот раз. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал.

"Оккупационная власть пытается спрятать средства ПВО от глаз крымчан. Для этого начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах полуострова", — говорится в сообщении.

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