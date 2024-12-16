Партнер Путина отказал: как пристыдили российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин не поедет на саммит стран G20, который состоится в Йоханнесбурге в конце 2025 года. Как пояснили в ЮАР, основной причиной стал ордер на арест Путина, который был издан в Международном уголовном суде из-за последствий войны России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья прокомментировал российским СМИ возможное приглашение Путина на следующий саммит G20, указав на невозможность изменить тот факт, что на имя российского диктатора выдан ордер на арест.

"Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решение МУС", – сказал Магвенья.

В августе 2023 года в ЮАР состоялся саммит БРИКС, куда вместо Путина отправили главу МИД РФ Сергея Лаврова. Путин же несколько раз присоединился к участникам саммита через видеосвязь. Следующий саммит G20 запланирован в Йоханнесбурге на 21-22 ноября 2025 года.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал арест на Владимира Путина и уполномоченную РФ по правам детей Марии Львовой-Беловой, подозреваемых в незаконном принудительном перемещении украинских детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как следствие, Путин почти не совершал визиты в страны, где действует Римский устав, обязывающий государство арестовать Путина. Исключением стала Монголия, проигнорировавшая решение МУС, однако другие страны до сих пор не планируют приглашать на свою территорию российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путина унизили во время саммита БРИКС в России.

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