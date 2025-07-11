Пассажирский самолет рейса AFL1845 компании "Аэрофлот" оказался под угрозой из-за действий российских средств противовоздушной обороны. По информации известного российского журналиста Александра Невзорова, в ночь на 11 июля самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс из Минска в Москву, был случайно атакован системой ПВО "Панцирь". По предварительным данным, операторы комплекса могли спутать пассажирский авиалайнер с беспилотным летательным аппаратом.

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел около 00:20 по московскому времени, когда самолет заходил на посадку в аэропорту "Шереметьево". Во время атаки самолет получил повреждение, однако удалось безопасно приземлиться. Источники журналиста, пожелавшие остаться анонимными, предоставили аудиозапись разговора, на котором четко слышно, как голос операторов ПВО отмечает, что в воздухе находится пассажирский самолет.

Данные портала flightaware подтверждают информацию о рейсе AFL1845: вылет из Минска произошел в 23:27 (московское время) 10 июля, а приземление в Москве – в 00:36 на следующий день. На карте полета не обнаружено никаких необычных маневров или задержек, свидетельствующих о том, что экипаж смог справиться с ситуацией.

Этот инцидент произошел на фоне масштабной атаки дронов на территории России в ночь на 11 июля, которая особенно отличилась в Московской области. В результате обстрелов временно прекратил работу аэропорт "Пулково". Также стоит отметить, что в прошлом российские военные неоднократно несли потери от "дружеского огня", сбивая собственные самолеты и вертолеты. В частности, недавно было доложено о сбитии российскими силами собственного вертолета Ми-8МТВ-5, в результате чего погиб весь экипаж.

Напомним, как уже писали "Комментарии", правозащитник и аналитик политических процессов на Кавказе Магомед Ториев предупреждает: Россия может попытаться организовать государственный переворот в Армении в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью изданию "Главком", комментируя усилия Кремля по удержанию влияния в регионе.