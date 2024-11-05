Патриарх Кирилл похвалил смертную казнь: призвал "убирать" неугодных

Руководитель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что в Священном Писании нет осуждений смертной казни. По его словам, наоборот, Божье слово предлагает изолировать, или "убрать" людей, опасных для общества.

Патриарх Кирилл. Фото из открытых источников

Лидер РПЦ Владимир Гундяев, известный также как патриарх Кирилл, встретился с участниками программы "Время героев", которая стала кадровой программой Путина для оккупантов, принимавших участие в войне в Украине. Во время программы патриарх Кирилл ответил на вопрос о смертной казни и заявил, что Господь не осуждал ее, а в некоторых случаях якобы поддерживал.

"Но в Божьем слове есть такие слова: "Извлеките зло от вас самих". То есть, если есть человек самый опасный для общества и если его невозможно никак изолировать, его надо убрать. Господь не говорит: "убейте его", но "смойте зло от вас самих", — трактует Священное Писание патриарх Кирилл о смертной казни.

По его словам, апостолы никогда не критиковали смертную казнь и не говорили, что "это страшно и грех". Гундяев отмечает, что и РПЦ также не настаивала на необходимости отмены смертной казни в России.

"Еще раз хочу сказать: Церковь никогда смертной казни не осуждала, если смертная казнь совершалась по закону, но, конечно, нигде она казни и не приветствовала", — пояснил патриарх Кирилл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что патриарх Кирилл сделал скандальное заявление, где назвал Россию мирной страной, которая никого не оккупирует.

Также "Комментарии" писали, что после призывов главы РПЦ отказаться от западных соблазнов, ему стало плохо и для Гундяева вызвали скорую.