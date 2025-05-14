Патриарх Кирилл появился на публике с ворованной вещью покойного украинского митрополита (ФОТО)

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл явился с панагией, которая, как оказалось, была похищена в 2016 году из дома украинского митрополита Александра (Драбинко). Этот медальон принадлежал усопшему митрополиту Владимиру (Сабодану). Об этом сообщает Духовный фронт Украины.

Патриарх Кирилл (фото из открытых источников)

По информации издания, панагию похитили из сейфа митрополита Александра в его доме в селе Ходосовка Киевской области в 2016 году. Уже 6 апреля 2017 г. во время спецоперации Национальной полиции, когда злоумышленники пытались продать часть похищенного имущества на сумму около 500 тысяч долларов, была задержана группа лиц и изъята часть похищенного.

Среди задержанных, по данным правоохранителей, были два священнослужителя Московской церкви: Степан Бенц и Алексей Савенко. Савенко до сих пор занимает должность настоятеля храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова на улице Гришко, 1 в столичных Позняках. Однако официальное подозрение было вручено только одному из них — ныне покойному иерею Бенцу. Впоследствии с ним было заключено соглашение о признании вины — по словам потерпевшей стороны, это произошло без его ведома и согласия. Остальные лица, которых называл Бенц, к ответственности привлечены не были.

В дальнейшем следствие было приостановлено. Часть ценностей, похищенных из дома митрополита Александра, до сих пор не найдена.

Панагия (в переводе с греческого — "пресвятая") — медальон с изображением Богоматери (иногда Спасителя, Троицы, святых или библейских сцен), обычно круглой формы, который носят архиереи на груди. Ношение второй панагии является особой привилегией предстоятелей поместных церквей или предоставляется как награда за особые заслуги.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Патриарх Кирилл сделал безумное заявление о Пасхе . Патриарх Русской православной церкви Кирилл во время пасхального богослужения, состоявшегося в ночь на 20 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, назвал Пасху "днем победы".

"Пасха – это день победы. Мы знаем, есть день победы, связанный с победой в войне, а Пасха – это день победы, связанный с победой над самым страшным врагом, над дьяволом, над силами зла, безраздельно господствовавшими в мире", – отметил глава РПЦ.

